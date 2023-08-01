WXT

WXT is the native token introduced by WEEX Global, operating on the ERC-20 standard protocol. Designed as a cornerstone of the WEEX ecosystem, WXT serves as a dynamic incentive mechanism, rewarding partners, contributors, pioneers, and active members of the WEEX exchange community.

Tarikh Keluaran2023-08-01 00:00:00

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan0.01 USDT

Tertinggi Sepanjang Zaman0.04583334799180161,2025-09-18

Harga Terendah0.01076131063143907,2024-09-06

Rantaian Blok AwamETH

PengenalanWXT is the native token introduced by WEEX Global, operating on the ERC-20 standard protocol. Designed as a cornerstone of the WEEX ecosystem, WXT serves as a dynamic incentive mechanism, rewarding partners, contributors, pioneers, and active members of the WEEX exchange community.

Penafian: Data yang diberikan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat pelaburan.

Loading...