Xai was developed to enable real economies and open trade in the next generation of video games. With Xai, potentially billions of traditional gamers can own and trade valuable in-game items in their favorite games for the first time, without the need to use crypto-wallets.

NamaXAI

KedudukanNo.578

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.29%

Bekalan Peredaran1,946,213,749.3293986

Bekalan Maks2,500,000,000

Jumlah Bekalan2,122,260,174.3600209

Kadar Peredaran0.7784%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman1.5967215506622041,2024-03-11

Harga Terendah0.01025686279037974,2025-10-10

Rantaian Blok AwamARB

