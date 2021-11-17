XCV

XCarnival is a lending aggregator for Metaverse assets, which offers innovative liquidation solutions for varieties of NFTs and long- tail crypto assets. As a pioneer of NFT lending provider, XCarnival has won the Championships of BSC Hackathon for Southeast Asia. It‘s also one of the first projects educating users to adopt the NFT-lending modes with mining rewards. XCarnival is a multi-chain protocol and will deploy on Ethereum, Polygon and Solana.

NamaXCV

KedudukanNo.2301

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.01%

Bekalan Peredaran790,640,622

Bekalan Maks1,000,000,000

Jumlah Bekalan1,000,000,000

Kadar Peredaran0.7906%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman1.9394895604124345,2021-11-17

Harga Terendah0.000264223930471337,2025-02-04

Rantaian Blok AwamBSC

Sektor

Media Sosial

Penafian: Data yang diberikan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat pelaburan.

