XELS is an eco-conscious blockchain platform enabling corporations and individuals alike the ability to easily and transparently offset their carbon footprint by purchasing tokenized carbon offset credits.

KedudukanNo.2245

Modal Pasaran$0,00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0,00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)%0,65

Bekalan Peredaran21.000.000

Bekalan Maks21.000.000

Jumlah Bekalan21.000.000

Kadar Peredaran1%

Tarikh Keluaran2021-04-30 00:00:00

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman5.4720479829280375,2022-06-11

Harga Terendah0.035240446976008484,2025-05-25

Rantaian Blok AwamETH

PengenalanXELS is an eco-conscious blockchain platform enabling corporations and individuals alike the ability to easily and transparently offset their carbon footprint by purchasing tokenized carbon offset credits.

Jawatan Terbuka (0)
