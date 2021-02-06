XEP

XEP is the core of a powerful, community-driven ecosystem, designed for growth and innovation. The Electra Protocol blockchain (Layer 1) provides the foundation for seamless, secure trading, while OmniXEP’s fast Layer 2 technology, unbreakable smart contracts, and ultra-low fees make it easy to build and trade. With ElectraDEX integrated, creating and exchanging tokens is simple. Whether you’re a developer or creator, you’re welcome to build on XEP and be part of this decentralized future

NamaXEP

KedudukanNo.1671

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.00%

Bekalan Peredaran18,273,243,806.408447

Bekalan Maks30,000,000,000

Jumlah Bekalan18,273,243,806.408447

Kadar Peredaran0.6091%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.00364294,2021-02-06

Harga Terendah0.000158460966358481,2025-09-25

Rantaian Blok AwamXEP

Sektor

Media Sosial

