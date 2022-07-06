XRPAYNET

XRPayNet is redefining the industry standard for financial transactions. They will facilitate the conversion of consumer crypto payments made to businesses into their preferred conventional currency. They will do so through their card and mobile application, allowing businesses to continue using their existing payment processing systems, making the Crypto to Fiat payment process seamless.

NamaXRPAYNET

KedudukanNo.2945

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.00%

Bekalan Peredaran5,613,529,403.74

Bekalan Maks29,992,295,954.49

Jumlah Bekalan29,992,295,954.49

Kadar Peredaran0.1871%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.014988003206414113,2022-07-06

Harga Terendah0.00002159930267302,2025-09-06

Rantaian Blok AwamXRP

Loading...