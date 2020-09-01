YFII

Yearn is a financial platform that supports multiple DeFi protocols. It will automatically move positions between the agreements to help savers get the highest financial income. The platform aggregates the Compound, dYdX, Aave, and DDEX agreements. When users deposit, the platform will automatically allocate funds to the agreement with the highest revenue. Then yearn will give the user a proof of rights and interests called yToken, and the user can withdraw the tokens they originally deposited and the corresponding income through ytoken.

NamaYFII

KedudukanNo.1708

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)482.49%

Bekalan Peredaran38,596

Bekalan Maks39,375

Jumlah Bekalan39,375

Kadar Peredaran0.9802%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman9385.41962911,2020-09-01

Harga Terendah56.534854554921544,2025-06-16

Rantaian Blok AwamETH

