ZetaChain is both a layer 1 (L1) blockchain and a smart contract platform with built-in connectivity to all blockchains and layers. It is the only public blockchain with smart contracts that can manage assets, data, & liquidity on any chain, even ones that don’t have native smart contract capabilities, like Bitcoin.

KedudukanNo.258

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran0.0001%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)1.13%

Bekalan Peredaran1,023,458,333

Bekalan Maks2,100,000,000

Jumlah Bekalan2,100,000,000

Kadar Peredaran0.4873%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman2.854005954477877,2024-02-15

Harga Terendah0.15245095204132153,2025-06-22

Rantaian Blok AwamETH

