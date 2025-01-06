EIN
- Jumlah Airdrops
- 28,000,000 EIN
- Tempoh Peristiwa
- 2025-08-04 18:00 - 2025-08-09 18:00
Kolam USDT - Eksklusif Pengguna Baharu
Kunci USDT untuk Memperoleh Airdrop EIN
- Jumlah Airdrops
- 14,000,000 EIN
- Jumlah Kuantiti Terkunci
- 1,367,960 USDT
- Peserta
- 948
Kumpulan MX
Kunci MX untuk Memperoleh Airdrop EIN
- Jumlah Airdrops
- 7,000,000 EIN
- Jumlah Kuantiti Terkunci
- 7,628,495 MX
- Peserta
- 5,771
Kumpulan EIN
Kunci EIN untuk Memperoleh Airdrop EIN
- Jumlah Airdrops
- 7,000,000 EIN
- Jumlah Kuantiti Terkunci
- 18,886,122 EIN
- Peserta
- 210
USDR
- Jumlah Airdrops
- 70,000 USDT
- Tempoh Peristiwa
- 2025-07-28 19:00 - 2025-08-01 19:00
Kolam USDT - Eksklusif Pengguna Baharu
Kunci USDT untuk Memperoleh Airdrop USDT
- Jumlah Airdrops
- 50,000 USDT
- Jumlah Kuantiti Terkunci
- 2,178,934 USDT
- Peserta
- 1,141
Kumpulan MX
Kunci MX untuk Memperoleh Airdrop USDT
- Jumlah Airdrops
- 10,000 USDT
- Jumlah Kuantiti Terkunci
- 5,753,351 MX
- Peserta
- 5,149
Kumpulan USDR
Kunci USDR untuk Memperoleh Airdrop USDT
- Jumlah Airdrops
- 10,000 USDT
- Jumlah Kuantiti Terkunci
- 694,042 USDR
- Peserta
- 697
EURR
- Jumlah Airdrops
- 70,000 USDT
- Tempoh Peristiwa
- 2025-07-24 19:00 - 2025-07-28 19:00
Kolam USDT - Eksklusif Pengguna Baharu
Kunci USDT untuk Memperoleh Airdrop USDT
- Jumlah Airdrops
- 50,000 USDT
- Jumlah Kuantiti Terkunci
- 1,653,015 USDT
- Peserta
- 906
Kumpulan MX
Kunci MX untuk Memperoleh Airdrop USDT
- Jumlah Airdrops
- 10,000 USDT
- Jumlah Kuantiti Terkunci
- 5,451,287 MX
- Peserta
- 5,229
Kumpulan EURR
Kunci EURR untuk Memperoleh Airdrop USDT
- Jumlah Airdrops
- 10,000 USDT
- Jumlah Kuantiti Terkunci
- 412,669 EURR
- Peserta
- 454
TRN
- Jumlah Airdrops
- 190,000 TRN
- Tempoh Peristiwa
- 2025-07-15 19:00 - 2025-07-23 19:00
Kolam USDT - Eksklusif Pengguna Baharu
Kunci USDT untuk Memperoleh Airdrop TRN
- Jumlah Airdrops
- 95,000 TRN
- Jumlah Kuantiti Terkunci
- 1,569,907 USDT
- Peserta
- 917
Kumpulan TRN
Kunci TRN untuk Memperoleh Airdrop TRN
- Jumlah Airdrops
- 95,000 TRN
- Jumlah Kuantiti Terkunci
- 314,040 TRN
- Peserta
- 702
EIN
- Jumlah Airdrops
- 42,500,000 EIN
- Tempoh Peristiwa
- 2025-05-18 18:00 - 2025-07-17 18:00
Kolam USDT - Eksklusif Pengguna Baharu
Kunci USDT untuk Memperoleh Airdrop EIN
- Jumlah Airdrops
- 25,000,000 EIN
- Jumlah Kuantiti Terkunci
- 1,784,617 USDT
- Peserta
- 1,868
Kumpulan MX
Kunci MX untuk Memperoleh Airdrop EIN
- Jumlah Airdrops
- 17,500,000 EIN
- Jumlah Kuantiti Terkunci
- 8,019,955 MX
- Peserta
- 8,622
BOMB
- Jumlah Airdrops
- 6,000,000 BOMB
- Tempoh Peristiwa
- 2025-06-13 18:00 - 2025-06-16 18:00
Kolam USDT - Eksklusif Pengguna Baharu
Kunci USDT untuk Memperoleh Airdrop BOMB
- Jumlah Airdrops
- 4,000,000 BOMB
- Jumlah Kuantiti Terkunci
- 1,053,536 USDT
- Peserta
- 730
Kumpulan MX
Kunci MX untuk Memperoleh Airdrop BOMB
- Jumlah Airdrops
- 2,000,000 BOMB
- Jumlah Kuantiti Terkunci
- 4,389,949 MX
- Peserta
- 3,057
ICEBERG
- Jumlah Airdrops
- 1,666,666,666 ICEBERG
- Tempoh Peristiwa
- 2025-05-20 19:00 - 2025-05-25 19:00
Kolam ICEBERG - Eksklusif Pengguna Baharu
Kunci ICEBERG untuk Memperoleh Airdrop ICEBERG
- Jumlah Airdrops
- 833,333,333 ICEBERG
- Jumlah Kuantiti Terkunci
- 719,201,521 ICEBERG
- Peserta
- 240
Kumpulan MX
Kunci MX untuk Memperoleh Airdrop ICEBERG
- Jumlah Airdrops
- 833,333,333 ICEBERG
- Jumlah Kuantiti Terkunci
- 3,613,454 MX
- Peserta
- 2,759
SHM
- Jumlah Airdrops
- 63,360 SHM
- Tempoh Peristiwa
- 2025-05-02 19:00 - 2025-05-04 19:00
Kolam USDT - Eksklusif Pengguna Baharu
Kunci USDT untuk Memperoleh Airdrop SHM
- Jumlah Airdrops
- 31,680 SHM
- Jumlah Kuantiti Terkunci
- 1,191,032 USDT
- Peserta
- 784
Kumpulan MX
Kunci MX untuk Memperoleh Airdrop SHM
- Jumlah Airdrops
- 31,680 SHM
- Jumlah Kuantiti Terkunci
- 5,263,396 MX
- Peserta
- 4,137
EPT
- Jumlah Airdrops
- 4,560,000 EPT
- Tempoh Peristiwa
- 2025-04-21 20:00 - 2025-04-24 18:00
Kolam USDT - Eksklusif Pengguna Baharu
Kunci USDT untuk Memperoleh Airdrop EPT
- Jumlah Airdrops
- 2,300,000 EPT
- Jumlah Kuantiti Terkunci
- 1,690,745.385 USDT
- Peserta
- 1,204
Kumpulan MX
Kunci MX untuk Memperoleh Airdrop EPT
- Jumlah Airdrops
- 1,300,000 EPT
- Jumlah Kuantiti Terkunci
- 5,427,749.429 MX
- Peserta
- 4,243
Kumpulan EPT
Kunci EPT untuk Memperoleh Airdrop EPT
- Jumlah Airdrops
- 960,000 EPT
- Jumlah Kuantiti Terkunci
- 18,210,289.004 EPT
- Peserta
- 393
MNT
- Jumlah Airdrops
- 240,000 MNT
- Tempoh Peristiwa
- 2025-03-31 22:00 - 2025-04-04 18:00
Kolam USDT - Eksklusif Pengguna Baharu
Kunci USDT untuk Memperoleh Airdrop MNT
- Jumlah Airdrops
- 48,000 MNT
- Jumlah Kuantiti Terkunci
- 2,478,760 USDT
- Peserta
- 1,730
Kumpulan MX
Kunci MX untuk Memperoleh Airdrop MNT
- Jumlah Airdrops
- 72,000 MNT
- Jumlah Kuantiti Terkunci
- 5,194,934 MX
- Peserta
- 4,523
Kumpulan MNT
Kunci MNT untuk Memperoleh Airdrop MNT
- Jumlah Airdrops
- 120,000 MNT
- Jumlah Kuantiti Terkunci
- 11,488,373 MNT
- Peserta
- 4,492
KINTO
- Jumlah Airdrops
- 10,100 KINTO
- Tempoh Peristiwa
- 2025-03-28 18:00 - 2025-03-31 18:00
Kolam USDT - Eksklusif Pengguna Baharu
Kunci USDT untuk Memperoleh Airdrop KINTO
- Jumlah Airdrops
- 5,100 KINTO
- Jumlah Kuantiti Terkunci
- 2,316,074.85 USDT
- Peserta
- 1,702
Kumpulan MX
Kunci MX untuk Memperoleh Airdrop KINTO
- Jumlah Airdrops
- 3,000 KINTO
- Jumlah Kuantiti Terkunci
- 6,044,641.66 MX
- Peserta
- 5,185
Kumpulan KINTO
Kunci KINTO untuk Memperoleh Airdrop KINTO
- Jumlah Airdrops
- 2,000 KINTO
- Jumlah Kuantiti Terkunci
- 6,187.34 KINTO
- Peserta
- 1,993
TERM
- Jumlah Airdrops
- 120,000 TERM
- Tempoh Peristiwa
- 2025-03-25 19:00 - 2025-03-27 19:00
Kolam USDT - Eksklusif Pengguna Baharu
Kunci USDT untuk Memperoleh Airdrop TERM
- Jumlah Airdrops
- 60,000 TERM
- Jumlah Kuantiti Terkunci
- 967,721 USDT
- Peserta
- 819
Kumpulan MX
Kunci MX untuk Memperoleh Airdrop TERM
- Jumlah Airdrops
- 36,000 TERM
- Jumlah Kuantiti Terkunci
- 4,198,604 MX
- Peserta
- 3,418
Kumpulan TERM
Kunci TERM untuk Memperoleh Airdrop TERM
- Jumlah Airdrops
- 24,000 TERM
- Jumlah Kuantiti Terkunci
- 78,392 TERM
- Peserta
- 1,531
IP
- Jumlah Airdrops
- 60,000 IP
- Tempoh Peristiwa
- 2025-02-12 18:00 - 2025-02-15 18:00
Kolam USDT - Eksklusif Pengguna Baharu
Kunci USDT untuk Memperoleh Airdrop IP
- Jumlah Airdrops
- 30,000 IP
- Jumlah Kuantiti Terkunci
- 3,407,398 USDT
- Peserta
- 2,402
Kumpulan MX
Kunci MX untuk Memperoleh Airdrop IP
- Jumlah Airdrops
- 18,000 IP
- Jumlah Kuantiti Terkunci
- 5,717,172 MX
- Peserta
- 4,981
Kumpulan IP
Kunci IP untuk Memperoleh Airdrop IP
- Jumlah Airdrops
- 12,000 IP
- Jumlah Kuantiti Terkunci
- 221,619 IP
- Peserta
- 1,866
APT
- Jumlah Airdrops
- 30,500 APT
- Tempoh Peristiwa
- 2025-01-23 18:00 - 2025-01-26 18:00
Kolam USDT - Eksklusif Pengguna Baharu
Kunci USDT untuk Memperoleh Airdrop APT
- Jumlah Airdrops
- 16,000 APT
- Jumlah Kuantiti Terkunci
- 6,050,882 USDT
- Peserta
- 3,734
Kumpulan MX
Kunci MX untuk Memperoleh Airdrop APT
- Jumlah Airdrops
- 11,500 APT
- Jumlah Kuantiti Terkunci
- 5,067,179 MX
- Peserta
- 3,901
Kumpulan APT
Kunci APT untuk Memperoleh Airdrop APT
- Jumlah Airdrops
- 3,000 APT
- Jumlah Kuantiti Terkunci
- 522,135 APT
- Peserta
- 2,460
XTER
- Jumlah Airdrops
- 800,000 XTER
- Tempoh Peristiwa
- 2025-01-06 18:00 - 2025-01-10 18:00
Kolam USDT - Eksklusif Pengguna Baharu
Kunci USDT untuk Memperoleh Airdrop XTER
- Jumlah Airdrops
- 400,000 XTER
- Jumlah Kuantiti Terkunci
- 4,636,882 USDT
- Peserta
- 5,642
Kumpulan MX
Kunci MX untuk Memperoleh Airdrop XTER
- Jumlah Airdrops
- 240,000 XTER
- Jumlah Kuantiti Terkunci
- 4,603,249 MX
- Peserta
- 3,627
Kumpulan XTER
Kunci XTER untuk Memperoleh Airdrop XTER
- Jumlah Airdrops
- 160,000 XTER
- Jumlah Kuantiti Terkunci
- 999,659 XTER
- Peserta
- 2,698