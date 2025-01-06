Launchpool

Kunci Aset untuk Mendapat Token daripada Projek Bintang

Jumlah Kumpulan Hadiah (USDT)
1,239,239
Jumlah Peserta
89,361
Bilangan Projek Tersenarai
15
EINSTEIN

EIN

Selesai
Jumlah Airdrops
28,000,000 EIN
Tempoh Peristiwa
2025-08-04 18:00 - 2025-08-09 18:00
Eksklusif Pengguna Baharu

Kolam USDT - Eksklusif Pengguna Baharu

Kunci USDT untuk Memperoleh Airdrop EIN

Tether
Anggaran APR
80.24%
Jumlah Airdrops
14,000,000 EIN
Jumlah Kuantiti Terkunci
1,367,960 USDT
Peserta
948

Kumpulan MX

Kunci MX untuk Memperoleh Airdrop EIN

MX Token
Anggaran APR
7.33%
Jumlah Airdrops
7,000,000 EIN
Jumlah Kuantiti Terkunci
7,628,495 MX
Peserta
5,771

Kumpulan EIN

Kunci EIN untuk Memperoleh Airdrop EIN

EINSTEIN
Anggaran APR
2,995.28%
Jumlah Airdrops
7,000,000 EIN
Jumlah Kuantiti Terkunci
18,886,122 EIN
Peserta
210
🔥 7,300,000,000 EIN: Perlombongan sedang hangat! 🚀 1,000%+ APR
Sertai Sekarang
StablR USD

USDR

Selesai
Jumlah Airdrops
70,000 USDT
Tempoh Peristiwa
2025-07-28 19:00 - 2025-08-01 19:00
Eksklusif Pengguna Baharu

Kolam USDT - Eksklusif Pengguna Baharu

Kunci USDT untuk Memperoleh Airdrop USDT

Tether
Anggaran APR
207.08%
Jumlah Airdrops
50,000 USDT
Jumlah Kuantiti Terkunci
2,178,934 USDT
Peserta
1,141

Kumpulan MX

Kunci MX untuk Memperoleh Airdrop USDT

MX Token
Anggaran APR
7.18%
Jumlah Airdrops
10,000 USDT
Jumlah Kuantiti Terkunci
5,753,351 MX
Peserta
5,149

Kumpulan USDR

Kunci USDR untuk Memperoleh Airdrop USDT

StablR USD
Anggaran APR
125.34%
Jumlah Airdrops
10,000 USDT
Jumlah Kuantiti Terkunci
694,042 USDR
Peserta
697
StablR Euro

EURR

Selesai
Jumlah Airdrops
70,000 USDT
Tempoh Peristiwa
2025-07-24 19:00 - 2025-07-28 19:00
Eksklusif Pengguna Baharu

Kolam USDT - Eksklusif Pengguna Baharu

Kunci USDT untuk Memperoleh Airdrop USDT

Tether
Anggaran APR
265.30%
Jumlah Airdrops
50,000 USDT
Jumlah Kuantiti Terkunci
1,653,015 USDT
Peserta
906

Kumpulan MX

Kunci MX untuk Memperoleh Airdrop USDT

MX Token
Anggaran APR
7.38%
Jumlah Airdrops
10,000 USDT
Jumlah Kuantiti Terkunci
5,451,287 MX
Peserta
5,229

Kumpulan EURR

Kunci EURR untuk Memperoleh Airdrop USDT

StablR Euro
Anggaran APR
179.68%
Jumlah Airdrops
10,000 USDT
Jumlah Kuantiti Terkunci
412,669 EURR
Peserta
454
TRN

TRN

Penyenaraian Awal
Selesai
Jumlah Airdrops
190,000 TRN
Tempoh Peristiwa
2025-07-15 19:00 - 2025-07-23 19:00
Eksklusif Pengguna Baharu

Kolam USDT - Eksklusif Pengguna Baharu

Kunci USDT untuk Memperoleh Airdrop TRN

Tether
Anggaran APR
28.14%
Jumlah Airdrops
95,000 TRN
Jumlah Kuantiti Terkunci
1,569,907 USDT
Peserta
917

Kumpulan TRN

Kunci TRN untuk Memperoleh Airdrop TRN

TRN
Anggaran APR
1,884.61%
Jumlah Airdrops
95,000 TRN
Jumlah Kuantiti Terkunci
314,040 TRN
Peserta
702
EINSTEIN

EIN

Penyenaraian Awal
Selesai
Jumlah Airdrops
42,500,000 EIN
Tempoh Peristiwa
2025-05-18 18:00 - 2025-07-17 18:00
Eksklusif Pengguna Baharu

Kolam USDT - Eksklusif Pengguna Baharu

Kunci USDT untuk Memperoleh Airdrop EIN

Tether
Anggaran APR
113.39%
Jumlah Airdrops
25,000,000 EIN
Jumlah Kuantiti Terkunci
1,784,617 USDT
Peserta
1,868

Kumpulan MX

Kunci MX untuk Memperoleh Airdrop EIN

MX Token
Anggaran APR
8.80%
Jumlah Airdrops
17,500,000 EIN
Jumlah Kuantiti Terkunci
8,019,955 MX
Peserta
8,622
Bombie

BOMB

Penyenaraian Awal
Selesai
Jumlah Airdrops
6,000,000 BOMB
Tempoh Peristiwa
2025-06-13 18:00 - 2025-06-16 18:00
Eksklusif Pengguna Baharu

Kolam USDT - Eksklusif Pengguna Baharu

Kunci USDT untuk Memperoleh Airdrop BOMB

Tether
Anggaran APR
449.81%
Jumlah Airdrops
4,000,000 BOMB
Jumlah Kuantiti Terkunci
1,053,536 USDT
Peserta
730

Kumpulan MX

Kunci MX untuk Memperoleh Airdrop BOMB

MX Token
Anggaran APR
22.01%
Jumlah Airdrops
2,000,000 BOMB
Jumlah Kuantiti Terkunci
4,389,949 MX
Peserta
3,057
ICEBERG

ICEBERG

Penyenaraian Awal
Selesai
Jumlah Airdrops
1,666,666,666 ICEBERG
Tempoh Peristiwa
2025-05-20 19:00 - 2025-05-25 19:00
Eksklusif Pengguna Baharu

Kolam ICEBERG - Eksklusif Pengguna Baharu

Kunci ICEBERG untuk Memperoleh Airdrop ICEBERG

ICEBERG
Anggaran APR
8,488.44%
Jumlah Airdrops
833,333,333 ICEBERG
Jumlah Kuantiti Terkunci
719,201,521 ICEBERG
Peserta
240

Kumpulan MX

Kunci MX untuk Memperoleh Airdrop ICEBERG

MX Token
Anggaran APR
4.66%
Jumlah Airdrops
833,333,333 ICEBERG
Jumlah Kuantiti Terkunci
3,613,454 MX
Peserta
2,759
Shardeum

SHM

Penyenaraian Awal
Selesai
Jumlah Airdrops
63,360 SHM
Tempoh Peristiwa
2025-05-02 19:00 - 2025-05-04 19:00
Eksklusif Pengguna Baharu

Kolam USDT - Eksklusif Pengguna Baharu

Kunci USDT untuk Memperoleh Airdrop SHM

Tether
Anggaran APR
600.58%
Jumlah Airdrops
31,680 SHM
Jumlah Kuantiti Terkunci
1,191,032 USDT
Peserta
784

Kumpulan MX

Kunci MX untuk Memperoleh Airdrop SHM

MX Token
Anggaran APR
48.75%
Jumlah Airdrops
31,680 SHM
Jumlah Kuantiti Terkunci
5,263,396 MX
Peserta
4,137
Balance

EPT

Penyenaraian Awal
Selesai
Jumlah Airdrops
4,560,000 EPT
Tempoh Peristiwa
2025-04-21 20:00 - 2025-04-24 18:00
Eksklusif Pengguna Baharu

Kolam USDT - Eksklusif Pengguna Baharu

Kunci USDT untuk Memperoleh Airdrop EPT

Tether
Anggaran APR
221.06%
Jumlah Airdrops
2,300,000 EPT
Jumlah Kuantiti Terkunci
1,690,745.385 USDT
Peserta
1,204

Kumpulan MX

Kunci MX untuk Memperoleh Airdrop EPT

MX Token
Anggaran APR
14.02%
Jumlah Airdrops
1,300,000 EPT
Jumlah Kuantiti Terkunci
5,427,749.429 MX
Peserta
4,243

Kumpulan EPT

Kunci EPT untuk Memperoleh Airdrop EPT

Balance
Anggaran APR
624.27%
Jumlah Airdrops
960,000 EPT
Jumlah Kuantiti Terkunci
18,210,289.004 EPT
Peserta
393
Mantle

MNT

Selesai
Jumlah Airdrops
240,000 MNT
Tempoh Peristiwa
2025-03-31 22:00 - 2025-04-04 18:00
Eksklusif Pengguna Baharu

Kolam USDT - Eksklusif Pengguna Baharu

Kunci USDT untuk Memperoleh Airdrop MNT

Tether
Anggaran APR
134.91%
Jumlah Airdrops
48,000 MNT
Jumlah Kuantiti Terkunci
2,478,760 USDT
Peserta
1,730

Kumpulan MX

Kunci MX untuk Memperoleh Airdrop MNT

MX Token
Anggaran APR
34.49%
Jumlah Airdrops
72,000 MNT
Jumlah Kuantiti Terkunci
5,194,934 MX
Peserta
4,523

Kumpulan MNT

Kunci MNT untuk Memperoleh Airdrop MNT

Mantle
Anggaran APR
96.05%
Jumlah Airdrops
120,000 MNT
Jumlah Kuantiti Terkunci
11,488,373 MNT
Peserta
4,492
Kinto

KINTO

Penyenaraian Awal
Selesai
Jumlah Airdrops
10,100 KINTO
Tempoh Peristiwa
2025-03-28 18:00 - 2025-03-31 18:00
Eksklusif Pengguna Baharu

Kolam USDT - Eksklusif Pengguna Baharu

Kunci USDT untuk Memperoleh Airdrop KINTO

Tether
Anggaran APR
397.35%
Jumlah Airdrops
5,100 KINTO
Jumlah Kuantiti Terkunci
2,316,074.85 USDT
Peserta
1,702

Kumpulan MX

Kunci MX untuk Memperoleh Airdrop KINTO

MX Token
Anggaran APR
32.26%
Jumlah Airdrops
3,000 KINTO
Jumlah Kuantiti Terkunci
6,044,641.66 MX
Peserta
5,185

Kumpulan KINTO

Kunci KINTO untuk Memperoleh Airdrop KINTO

Kinto
Anggaran APR
3,934.48%
Jumlah Airdrops
2,000 KINTO
Jumlah Kuantiti Terkunci
6,187.34 KINTO
Peserta
1,993
Term Finance

TERM

Penyenaraian Awal
Selesai
Jumlah Airdrops
120,000 TERM
Tempoh Peristiwa
2025-03-25 19:00 - 2025-03-27 19:00
Eksklusif Pengguna Baharu

Kolam USDT - Eksklusif Pengguna Baharu

Kunci USDT untuk Memperoleh Airdrop TERM

Tether
Anggaran APR
539.01%
Jumlah Airdrops
60,000 TERM
Jumlah Kuantiti Terkunci
967,721 USDT
Peserta
819

Kumpulan MX

Kunci MX untuk Memperoleh Airdrop TERM

MX Token
Anggaran APR
27.00%
Jumlah Airdrops
36,000 TERM
Jumlah Kuantiti Terkunci
4,198,604 MX
Peserta
3,418

Kumpulan TERM

Kunci TERM untuk Memperoleh Airdrop TERM

Term Finance
Anggaran APR
5,661.41%
Jumlah Airdrops
24,000 TERM
Jumlah Kuantiti Terkunci
78,392 TERM
Peserta
1,531
Story

IP

Penyenaraian Awal
Selesai
Jumlah Airdrops
60,000 IP
Tempoh Peristiwa
2025-02-12 18:00 - 2025-02-15 18:00
Eksklusif Pengguna Baharu

Kolam USDT - Eksklusif Pengguna Baharu

Kunci USDT untuk Memperoleh Airdrop IP

Tether
Anggaran APR
185.52%
Jumlah Airdrops
30,000 IP
Jumlah Kuantiti Terkunci
3,407,398 USDT
Peserta
2,402

Kumpulan MX

Kunci MX untuk Memperoleh Airdrop IP

MX Token
Anggaran APR
19.55%
Jumlah Airdrops
18,000 IP
Jumlah Kuantiti Terkunci
5,717,172 MX
Peserta
4,981

Kumpulan IP

Kunci IP untuk Memperoleh Airdrop IP

Story
Anggaran APR
645.05%
Jumlah Airdrops
12,000 IP
Jumlah Kuantiti Terkunci
221,619 IP
Peserta
1,866
Aptos

APT

Selesai
Jumlah Airdrops
30,500 APT
Tempoh Peristiwa
2025-01-23 18:00 - 2025-01-26 18:00
Eksklusif Pengguna Baharu

Kolam USDT - Eksklusif Pengguna Baharu

Kunci USDT untuk Memperoleh Airdrop APT

Tether
Anggaran APR
260.38%
Jumlah Airdrops
16,000 APT
Jumlah Kuantiti Terkunci
6,050,882 USDT
Peserta
3,734

Kumpulan MX

Kunci MX untuk Memperoleh Airdrop APT

MX Token
Anggaran APR
58.36%
Jumlah Airdrops
11,500 APT
Jumlah Kuantiti Terkunci
5,067,179 MX
Peserta
3,901

Kumpulan APT

Kunci APT untuk Memperoleh Airdrop APT

Aptos
Anggaran APR
68.87%
Jumlah Airdrops
3,000 APT
Jumlah Kuantiti Terkunci
522,135 APT
Peserta
2,460
Xterio

XTER

Penyenaraian Awal
Selesai
Jumlah Airdrops
800,000 XTER
Tempoh Peristiwa
2025-01-06 18:00 - 2025-01-10 18:00
Eksklusif Pengguna Baharu

Kolam USDT - Eksklusif Pengguna Baharu

Kunci USDT untuk Memperoleh Airdrop XTER

Tether
Anggaran APR
279.69%
Jumlah Airdrops
400,000 XTER
Jumlah Kuantiti Terkunci
4,636,882 USDT
Peserta
5,642

Kumpulan MX

Kunci MX untuk Memperoleh Airdrop XTER

MX Token
Anggaran APR
47.02%
Jumlah Airdrops
240,000 XTER
Jumlah Kuantiti Terkunci
4,603,249 MX
Peserta
3,627

Kumpulan XTER

Kunci XTER untuk Memperoleh Airdrop XTER

Xterio
Anggaran APR
1,335.95%
Jumlah Airdrops
160,000 XTER
Jumlah Kuantiti Terkunci
999,659 XTER
Peserta
2,698