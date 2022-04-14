Perbandingan Trend
Peristiwa Penting
BTC
0.00%
Nilai Semasa
--
A.S. Kadar Perbendaharaan 10 tahun(TNX)
0.00%
Nilai Semasa
--
Indeks NASDAQ(IXIC)
0.00%
Nilai Semasa
--
Niaga Hadapan Emas(GC=F)
0.00%
Nilai Semasa
--
Bitcoin/A.S. Nisbah Hutang(BTC/TNX)
0.00%
Nilai Semasa
--
Nisbah Bitcoin/NASDAQ(BTC/IXIC)
0.00%
Nilai Semasa
--
Nisbah Bitcoin/Emas(BTC/Gold)
0.00%
Nilai Semasa
--
BTC 0.00%
Peristiwa Penting
Maklumat Utama
Masa (UTC+8)
Jenis
Maklumat
Turun Naik BTC 5 Minit Sebelum Pengumuman
Turun Naik BTC 5 Minit Selepas Pengumuman
Ramalan Pasaran
Ramalan Pasaran
Berita Hotspot
Lihat Lagi