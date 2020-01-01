Apakah Meme Coin?

Meme coin adalah seperti hiburan dunia mata wang kripto. Dilahirkan daripada budaya internet, jenaka dan meme, mereka selalunya bermula sebagai token yang suka bermain dan sederhana yang diilhamkan oleh hampir semua perkara. Sebagai contoh, gambar anjing yang viral menjadi DOGE , memecoin terhangat, serta beberapa meme internet yang menjadi trending seperti CHILLGUY

Walaupun asalnya komedi, meme coin terkenal dengan perubahan harga dan keseronokan mereka. Walaupun mereka mungkin tidak menawarkan utiliti atau visi jangka panjang yang sama seperti mata wang kripto yang telah ditubuhkan seperti BTC, daya tarikan mereka terletak pada komuniti dan perjalanan liar yang mereka tawarkan. Sama ada anda berada di sini untuk meme atau untuk menangkap perkara besar seterusnya, meme coin ialah bahagian yang menyeronokkan dan tidak dapat diramalkan dalam landskap kripto.