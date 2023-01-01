Pinjaman MEXC merujuk kepada proses mencagarkan satu mata wang kripto untuk meminjam mata wang kripto yang lain untuk digunakan dalam perdagangan spot, derivatif, tujuan pelaburan bagi memperoleh pulangan yang lebih tinggi, atau untuk pengeluaran.
Gambaran keseluruhan
Jumlah Boleh Dibayar (USDT)
≈ --
≈ --
Jumlah Pertaruhan (USDT)
≈ --
≈ --
Pinjam
Pinjaman Saya
Prosedur Pinjaman
Hantar Pesanan Pinjaman
Telah Terima Pinjaman
Bayar Balik Pinjaman dengan Faedah
Pulangkan Aset Cagaran
Soalan Lazim (FAQ)
S1. Apakah syarat Pinjaman MEXC?
Anda boleh memohon Pinjaman MEXC jika anda telah melengkapkan Pengesahan KYC Utama dan mempunyai cagaran yang layak dalam akaun Spot anda.
S2. Bagaimanakah faedah dikira?
S3. Apa itu LTV?
S4. Apa yang berlaku apabila pinjaman saya dibubarkan?
Q5. Bolehkah saya membuat pembayaran balik separa atau awal?