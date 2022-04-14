Bagaimana untuk menjalankan pra-pasaran perdagangan?

1
Buat Pesanan
Pilih token yang diingini, klik [Buat Pesanan], dan pilih tab [Beli]. Seterusnya, masukkan kuantiti dan harga untuk membuat pesanan beli.
2
Pesanan Perlawanan
Tunggu penjual memadankan pesanan anda. Sebaik sahaja penjual telah menerima pesanan anda, cuma tunggu untuk menerima token anda pada masa penyelesaian.
3
Penyelesaian Pesanan
Anda akan menerima token daripada penjual pada masa penyelesaian. Jika tidak, platform akan membayar balik jumlah pesanan anda dan memberikan pampasan yang sewajarnya.
1
Pilih Pesanan
Cari pesanan Jual sedia ada pada pra-pasaran MEXC yang sepadan dengan harga dan kuantiti token yang anda inginkan.
2
Pesanan Perlawanan
Semak kuantiti dan harga dengan teliti, kemudian klik [Beli] dan sahkan pembelian anda.
3
Penyelesaian Pesanan
Jika penjual menyelesaikan penyelesaian dalam masa yang ditetapkan, anda akan menerima token yang anda beli. Jika tidak, platform akan membayar balik jumlah pesanan anda dan memberikan pampasan yang sewajarnya.
1
Buat Pesanan
Pilih token yang dikehendaki, klik [Buat Pesanan], dan pilih tab [Jual]. Seterusnya, masukkan kuantiti dan harga untuk membuat pesanan jual. Hantar pesanan dan bayar jumlah yang sepadan (termasuk cagaran).
2
Pesanan Perlawanan
Tunggu pembeli sepadan dengan pesanan anda. Sebaik sahaja pembeli telah menerima pesanan anda, bersedia untuk menghantar token dalam tempoh penyelesaian.
3
Penyelesaian Pesanan
Pastikan akaun tempat anda mempunyai token yang mencukupi untuk dihantar sebelum masa penyelesaian. Jika tidak, cagaran anda akan terbatal.
1
Pilih Pesanan
Cari pesanan Beli sedia ada pada pra-pasaran MEXC yang sepadan dengan harga dan kuantiti token yang anda inginkan.
2
Pesanan Perlawanan
Semak kuantiti dan harga dengan teliti, kemudian klik [Jual] dan sahkan jualan anda untuk membayar jumlah yang sepadan (termasuk cagaran).
3
Penyelesaian Pesanan
Pastikan akaun tempat anda mempunyai token yang mencukupi untuk dihantar sebelum masa penyelesaian. Jika tidak, cagaran anda akan terbatal.

Soalan Lazim

Apakah pra-pasaran perdagangan?

Pra-pasaran perdagangan di MEXC ialah perkhidmatan over-the-counter (OTC) khas. Ia membenarkan pelabur untuk berdagang token kripto baharu sebelum ia disenaraikan secara rasmi di bursa. Pembeli dan penjual boleh memadankan dagangan mereka dengan memilih harga dan volum yang mereka kehendaki. Ini memberikan pelabur awal kelebihan.