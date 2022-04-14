Mata Pra-Penyenaraian merujuk kepada jenis dagangan pra-pasaran khas di mana pasukan projek masih belum memuktamadkan tokenomik, seperti bekalan maksimum dan butiran lain. Token ini pada mulanya didagangkan sebagai mata berdasarkan bekalan maksimum yang telah ditetapkan. Setelah pasukan projek mendedahkan tokenomics secara rasmi, platform akan melaraskan kuantiti dan harga pesanan anda yang diisi secara berkadar mengikut bekalan maksimum sebenar, sambil memastikan jumlah keseluruhan pesanan kekal tidak berubah. Anda kemudian boleh menyemak pesanan anda yang telah dilaraskan dalam projek perdagangan pra-pasaran rasmi dan bersedia untuk penyelesaian.