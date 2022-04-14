BursaDEX+
Beli KriptoPasaranSpotNiaga hadapan500XPerolehAcara
Lagi
Blue Chip Blitz
Intuition
TRUST
Intuition
--0.00%
Tawaran Tertinggi(--)
--
Permintaan Terendah(--)
--
Volum 24J(--)
--
Jumlah Volum(--)
--
TBD ~ TBD
TBD
0.00%
Lihat
Tawaran Tertinggi(--)
--
Permintaan Terendah(--)
--
Volum 24J(--)
--
Jumlah Volum(--)
--
TBD ~ TBD
TBD
0.00%
Lihat
Carta Pasaran
Info
Carta Pasaran
Info
1m
15m
30m
1J
4J
1D
7D
Trend Harga
Trend Kedalaman
Buku Pesanan
Terisi
Buku Pesanan
Terisi
Penapis
KuantitiJumlahTindakan
Harga
KuantitiJumlahTindakan
Pesanan Terbuka(0)
Sejarah Pesanan
Sejarah Petempatan