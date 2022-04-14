Bursa
DEX+
Beli Kripto
Pasaran
Spot
Niaga hadapan
500X
Peroleh
Acara
Lagi
Blue Chip Blitz
TRUST
Tutup
Intuition
--
0.00%
Tawaran Tertinggi(--)
--
Permintaan Terendah(--)
--
Volum 24J(--)
--
Jumlah Volum(--)
--
Tempoh Dagangan
TBD ~ TBD
Masa Penyelesaian
TBD
Kadar Janji
0.00%
Yuran
Lihat
Tawaran Tertinggi(--)
--
Permintaan Terendah(--)
--
Volum 24J(--)
--
Jumlah Volum(--)
--
Tempoh Dagangan
TBD ~ TBD
Masa Penyelesaian
TBD
Kadar Janji
0.00%
Yuran
Lihat
Carta Pasaran
Info
Carta Pasaran
Info
1m
15m
30m
1J
4J
1D
7D
Trend Harga
Trend Kedalaman
Buku Pesanan
Terisi
Buku Pesanan
Terisi
Buat Pesanan
Hanya tunjukkan pesanan saya
Penapis
Kuantiti
Jumlah
Tindakan
Harga
Kuantiti
Jumlah
Tindakan
Pesanan Terbuka
(0)
Sejarah Pesanan
Sejarah Petempatan