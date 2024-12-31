Pengguna mesti memegang sekurang-kurangnya 0.1 USDE dalam akaun Spot mereka untuk menyertai acara ini. Tiada pendaftaran manual, staking atau penguncian diperlukan.

Faedah akan dikira bermula dari hari pegangan akaun spot minimum pengguna mencapai 0.1 USDE (T). Faedah akan mula terakru daripada T+1. Pengagihan faedah pertama akan berlaku pada hari berikutnya (T+2) dan akan terus dikreditkan setiap hari ke akaun Spot pengguna, dengan syarat mereka memenuhi syarat kelayakan.