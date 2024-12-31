Peroleh USDE di MEXC

Pegang USDE & Peroleh Setiap Hari
Sehingga 5% APR!

Pegangan Semasa
Faedah yang Diakru
Kelebihan

Pulangan Tinggi

Peroleh sehingga 5% APR—antara faedah stablecoin tertinggi yang tersedia

Mudah Digunakan

Hanya pegang USDE dan mula memperoleh faedah harian

Selamat dan Fleksibel

Selamat dan Fleksibel

Tiada keperluan untuk staking atau penguncian. Dana anda akan tersedia pada setiap masa.

Peroleh Faedah dengan Memegang USDE Hanya dalam 3 Langkah

Daftar untuk akaun MEXC

Daftar di laman web rasmi MEXC atau aplikasi mudah alih dan lengkapkan pengesahan KYC.

Beli atau Deposit USDE

Nikmati yuran terendah pasaran untuk dagangan Spot MEXC

Dapatkan USDE

Pegang USDE dan peroleh faedah setiap hari.

Apakah itu Ethena USDe (USDE)？

Dolar sintetik Ethena, USDe, bertujuan untuk menyediakan penyelesaian kripto asli yang tahan penapisan, berskala dan stabil. Tidak seperti stablecoin tradisional yang bergantung pada rizab fiat, USDe mengekalkan tambatan lembut kepada dolar AS melalui mekanisme lindung nilai delta dalam pasaran derivatif. USDe disokong sepenuhnya pada rantaian dengan ketelusan lengkap dan boleh digubah secara bebas merentas keseluruhan ekosistem DeFi.

Peraturan Acara

Syarat Penyertaan

Pengguna mesti memegang sekurang-kurangnya 0.1 USDE dalam akaun Spot mereka untuk menyertai acara ini. Tiada pendaftaran manual, staking atau penguncian diperlukan.

Pengiraan Faedah
  1. 1. Semasa tempoh pertaruhan yang fleksibel, pendapatan akan dikira berdasarkan baki USDE minimum pengguna dalam akaun Spot mereka daripada petikan harian dan APR.
  2. 2. Kadar faedah harian akan dilaraskan secara dinamik berdasarkan faedah dalam rantaian dan jumlah pegangan semua pengguna platform, dengan had maksimum 5% APR.
  3. 3. Kadar faedah sebenar tertakluk pada halaman pesanan - Paparan Butiran Simpanan-Faedah Fleksibel.
Pengagihan Faedah

Faedah akan dikira bermula dari hari pegangan akaun spot minimum pengguna mencapai 0.1 USDE (T). Faedah akan mula terakru daripada T+1. Pengagihan faedah pertama akan berlaku pada hari berikutnya (T+2) dan akan terus dikreditkan setiap hari ke akaun Spot pengguna, dengan syarat mereka memenuhi syarat kelayakan.

Kelayakan Pengguna
  1. 1. Pengguna mesti melengkapkan pengesahan KYC Utama.
  2. 2. Subakaun tidak layak untuk mengambil bahagian.
  3. 3. Peserta mesti mematuhi Syarat Perkhidmatan MEXC. MEXC berhak untuk membatalkan kelayakan pengguna yang didapati terlibat dalam aktiviti berniat jahat atau tidak jujur.
  4. 4. MEXC mengekalkan hak untuk tafsiran akhir untuk acara ini. Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan, sila hubungi pasukan Perkhidmatan Pelanggan kami.