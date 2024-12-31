Peroleh sehingga 5% APR—antara faedah stablecoin tertinggi yang tersedia
Hanya pegang USDE dan mula memperoleh faedah harian
Tiada keperluan untuk staking atau penguncian. Dana anda akan tersedia pada setiap masa.
Daftar di laman web rasmi MEXC atau aplikasi mudah alih dan lengkapkan pengesahan KYC.
Nikmati yuran terendah pasaran untuk dagangan Spot MEXC
Pegang USDE dan peroleh faedah setiap hari.
Dolar sintetik Ethena, USDe, bertujuan untuk menyediakan penyelesaian kripto asli yang tahan penapisan, berskala dan stabil. Tidak seperti stablecoin tradisional yang bergantung pada rizab fiat, USDe mengekalkan tambatan lembut kepada dolar AS melalui mekanisme lindung nilai delta dalam pasaran derivatif. USDe disokong sepenuhnya pada rantaian dengan ketelusan lengkap dan boleh digubah secara bebas merentas keseluruhan ekosistem DeFi.
Pengguna mesti memegang sekurang-kurangnya 0.1 USDE dalam akaun Spot mereka untuk menyertai acara ini. Tiada pendaftaran manual, staking atau penguncian diperlukan.
Faedah akan dikira bermula dari hari pegangan akaun spot minimum pengguna mencapai 0.1 USDE (T). Faedah akan mula terakru daripada T+1. Pengagihan faedah pertama akan berlaku pada hari berikutnya (T+2) dan akan terus dikreditkan setiap hari ke akaun Spot pengguna, dengan syarat mereka memenuhi syarat kelayakan.