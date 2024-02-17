USDE

Ethena is a synthetic dollar protocol built on Ethereum that will provide a crypto-native solution for money not reliant on traditional banking system infrastructure, alongside a globally accessible dollar denominated savings instrument - the 'Internet Bond'. Ethena's synthetic dollar, USDe, will provide the first censorship resistant, scalable and stable crypto-native solution for money achieved by delta-hedging staked Ethereum collateral. USDe will be fully backed transparently onchain and free to compose throughout DeFi.

NamaUSDE

KedudukanNo.12

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran0.0037%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)4.68%

Bekalan Peredaran14,309,342,633.725067

Bekalan Maks∞

Jumlah Bekalan14,309,342,633.725067

Kadar Peredaran%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman1.0349343344668251,2024-02-17

Harga Terendah0.9772661240254116,2024-02-19

Rantaian Blok AwamETH

