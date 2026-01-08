Semasa acara tersebut, 2,000 pengguna pertama yang berdagang sebarang Niaga Hadapan Berkekalan (tidak termasuk Niaga Hadapan stablecoin seperti USDCUSDT) dan mencapai jumlah dagangan sah kumulatif sekurang-kurangnya $50,000 akan berkongsi sejumlah 1,000 PLUS . Setiap pengguna boleh menerima sehingga 80 PLUS dan tidak kurang daripada 0.2 PLUS . Dagangan Niaga Hadapan dengan sifar yuran dikecualikan daripada volum dagangan yang sah.