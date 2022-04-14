PLUS

PlusMore is an AI-powered Rewards-as-a-Service (RaaS) platform that turns loyalty from a cost center into a profit engine for businesses, and real value for users. At the core of the ecosystem is the PLUS token, a Web3 reward that is always redeemable for $10 of real-world benefits inside the PLUS MORE marketplace, including gift cards, travel, hotel stays, cashback, and more. Unlike inflationary points or unsustainable “yield” models, PLUS MORE is funded by merchants and partners, creating a sustainable, revenue-sharing rewards network.

NamaPLUS

KedudukanNo.

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0

Bekalan Peredaran--

Bekalan Maks0

Jumlah Bekalan1,000,000

Kadar Peredaran%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman,

Harga Terendah,

Rantaian Blok AwamBASE

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang diberikan oleh dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat pelaburan.

Loading...