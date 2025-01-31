MEXC DEX+ Hizmet Sözleşmesi

Açıklama A) Bu DEX Hizmeti Sözleşmesi ("Sözleşme") siz ("siz", "sizin" veya "Kullanıcı") ile MEXC Global ("biz", "bizim", "bize" veya "MEXC") arasındaki bir sözleşmedir. MEXC'nin DEX ürünü (bundan sonra 'DEX' olarak anılacaktır) ve ilgili alım satım hizmetlerini mexc.co veya ilişkili websitelerimiz, uygulama programlama arayüzlerimiz veya mobil uygulamalarımız (topluca 'Platform') aracılığıyla kullanımınızı düzenleyen hüküm ve koşulları belirler. B) Bu Sözleşmedeki hüküm ve koşullar, Kullanıcı Sözleşmesi, Gizlilik Politikası, Risk Açıklaması veya MEXC tarafından zaman zaman yayınlanabilecek MEXC'nin DEX ürünleri ya da ilgili alım satım hizmetleriyle ilgili diğer anlaşma veya yayınlara (topluca "Yasal Belgeler") ektir. Bu Sözleşmedeki şartların Yasal Belgelerdekilerden farklı olması durumunda, bu Sözleşmedeki şartlar geçerli olacaktır. DEX ürünlerimizi ve ilgili hizmetlerimizi kullanmadan önce, bu Sözleşmeyi ve Yasal Belgeleri dikkatlice okumalısınız. C) MEXC'nin DEX ürünlerini ve ilgili alım satım hizmetlerini ("Hizmet" veya "Hizmetler") kullanarak, bu Sözleşmenin hüküm ve koşullarını ve Yasal Belgelerde belirtilen koşulları (tarafımızca zaman zaman yayınlanabilecek düzenlemeler dâhil) okumuş, kabul etmiş ve tam olarak anlamış sayılırsınız. Bu Sözleşmede veya Yasal Belgelerde belirtilen herhangi bir hüküm veya koşulu kabul etmiyorsanız, Hizmetlerimizi kullanmayı derhal durdurmanızı tavsiye ederiz. Hizmetleri kullanmaya devam ederek, bu Sözleşmede ve Yasal Belgelerde belirtilen hüküm ve koşulları koşulsuz olarak kabul etmiş sayılırsınız. D) Kuzey Kore, Küba, Sudan, Suriye, İran, Çin Anakarası, Singapur, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Hong Kong, Ukrayna'nın Rusya kontrolündeki bölgeleri (şu anda Kırım, Donetsk ve Luhansk bölgeleri dâhil), Sivastopol ve Kanada (hep birlikte 'Yasaklı Ülkeler' olarak anılacaktır) dâhil olmak üzere belirli yargı bölgelerinde ikamet eden belirli kullanıcıların Hizmete erişemeyebileceğinin lütfen farkında olun. Yukarıdaki liste niteliği gereği nihai değildir ve MEXC tarafından size önceden haber verilmeksizin tek taraflı değişikliklere tabi tutulabilir.

MEXC DEX+ Ürünleri ve Hizmetleri A) Hizmetler, çeşitli blok zinciri ağları ("Üçüncü Taraf Blok Zincirleri") aracılığıyla belirli Dijital Varlıkları alıp satmanıza olanak tanıyan toplayıcılardan oluşur. Hizmetleri gerçekleştirirken, MEXC bir bilgi görüntüleme platformu ve sizin tarafınızdan usulüne uygun olarak talimat verilmesi üzerine bir satış veya alış emri ("Emir") veren bir aracı olarak hizmet verecektir. Ancak, MEXC söz konusu emirlerin tamamlanmasını veya bu tür emirlerin zamanında verileceğini garanti etmemektedir. B) Dijital cüzdanlar, blok zinciri teknolojisinin çeşitli merkeziyetsiz özelliklerine sahip olabilir. Bu merkeziyetsiz hizmetler, bankacılık finans kurumlarından farklıdır. MEXC'nin Özel Anahtarınızın ve Anımsatıcı İfadenizin saklanmasından sorumlu olmadığını anlıyor ve kabul ediyorsunuz. Özel Anahtarınız ve Anımsatıcı İfadeniz, usulüne uygun olarak yetkilendirilmiş bir üçüncü taraf hizmet sağlayıcısına emanet edilmiştir. Ayrıca, MEXC hesabınızın ve şifrenizin gizliliğini ve güvenliğini korumanın tamamen sizin sorumluluğunuzda olduğunu ve MEXC hesabınızda gerçekleştirilen tüm faaliyetlerden (bilgilerin ifşa edilmesi, bilgilerin yayınlanması, onay için çevrimiçi tıklama veya çeşitli kural sözleşmelerinin sunulması, sözleşmelerin çevrimiçi olarak yenilenmesi veya hizmet satın alınması vb. dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) sorumlu olduğunuzu kabul eder ve anlarsınız. Hesaplarınız ve şifreleriniz kullanılarak yapılan tüm eylemler ve beyanlar için tüm sorumluluğu üstlenirsiniz. C) MEXC DEX+ hizmetlerini kullanmak için kişisel dijital cüzdanınızı bağlayabilirsiniz. Bu gibi durumlarda, özel anahtar ve anımsatıcı ifade yalnızca sizin sorumluluğunuz altında oluşturulur ve saklanır. Ne MEXC ne de herhangi bir yetkili üçüncü taraf hizmet sağlayıcısının cüzdanınıza erişimi yoktur. Onayınız veya yetkilendirmenizden bağımsız olarak, cüzdanınızı içeren tüm işlemlerden yalnızca siz sorumlusunuz. Bu durumdan kaynaklanan her türlü sonuç için tam sorumluluk üstlenirsiniz. D) Hizmetlerimizde yer alan öne çıkan listelerdeki Dijital Varlıklar, sektörde tanınan Dijital Varlık veri analiz platformları (örneğin, coingecko.com) üzerindeki sıralamaları, Hizmetlerimizdeki performansları ve öne çıkan listelere ilişkin politikalarımız da dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere çeşitli faktörlere göre belirlenmektedir. Öne çıkan listeler aracılığıyla herhangi bir Dijital Varlığı desteklemediğimizi veya teşvik etmediğimizi anladığınızı ve kabul ettiğinizi beyan edersiniz. Öne çıkan listelerde veya Hizmetler kapsamında yer alan herhangi bir Dijital Varlığı ekleme, değiştirme, güncelleme veya kaldırma hakkını tamamen kendi takdirimize bağlı olarak saklı tutarız. E) Hizmetleri yalnızca meşru amaçlar doğrultusunda kullanacağınızı ve Hizmetleri, Yürürlükteki Yasalara aykırı herhangi bir faaliyetin aracı olarak kullanmayacağınızı kabul edersiniz. Ayrıca, işbu Sözleşmeye, Hizmet Koşullarına, MEXC tarafından zaman zaman yayınlanan ve güncellenen tüm kurallara, hükümlere ve diğer bildirimlere veya ilgili anlaşmalara, duyurulara, operasyonel talimatlara, risk açıklamalarına ve diğer kural ve şartlara uymayı kabul edersiniz. F) Hizmetin ürünün erken bir sürümü olduğunu ve henüz tam kapsamlı bir denetimden geçmediğini kabul eder ve onaylarsınız. Bu tür prototip ürün veya hizmetleri kullanmanızla bağlantılı olarak yaşayabileceğiniz herhangi bir kayıptan MEXC sorumlu değildir ve kaybolan Dijital Varlıklarınızı tazmin etme veya karşılamakla yükümlü değildir.

İşlem Ücretleri ve Masraflar A) Hizmetlere erişiminiz ve kullanımınız sırasında çeşitli gaz ücretlerine tabi olabilirsiniz. Hizmetler kapsamında herhangi bir Üçüncü Taraf Blok Zinciri ağı üzerinde oluşan gaz ücretleri tamamen sizin tarafınızdan karşılanacaktır. B) Üçüncü Taraf Protokol Ücretleri. Hizmetlere erişiminiz ve kullanımınız sırasında, Dijital Varlık transferleriniz de dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, çeşitli üçüncü taraf protokol ücretleri doğabilir. Bu tür üçüncü taraf protokol ücretlerinin tamamından münhasıran siz sorumlusunuz. C) Lütfen MEXC'nin şu an için herhangi bir hizmet ücreti ("Hizmet Ücretleri") talep etmediğini ancak ilerleyen dönemde Hizmet Ücretleri tahsil etme hakkını saklı tuttuğunu dikkate alınız. MEXC, size sunduğu Hizmetler karşılığında belirli Hizmet Ücretleri talep edebilir. Bu Hizmet Ücretleri, Hizmetler aracılığıyla gerçekleştirdiğiniz işlem tutarının belirli bir yüzdesi olabilir. Hizmetleri kullanımınıza ilişkin ödeme olarak, ilgili Hizmet Ücretleri işlem tutarınızdan düşülebilir. Herhangi bir Hizmet Ücretleri tarifesi zaman zaman platformumuzda yayımlanacaktır ve MEXC, kendi takdirine bağlı olarak bu ücret tarifesini güncelleme hakkını saklı tutar.

Risk Sorumluluk Reddi A) Hizmetler, son derece karmaşık ve dalgalanmalara açık finansal enstrümanların alım satımını mümkün kılmaktadır. Bu tür işlemler, siber güvenlik riskleri ve kayıp riski de dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere çeşitli risklere maruz kalmanıza neden olabilir. Bu nedenle, ilgili riskler hakkında bilgi sahibi olmanızı öneririz. Hizmetleri kullanmanız, söz konusu riskler hakkında bilgi sahibi olduğunuzun kabul edildiği anlamına gelir. B) Dijital Varlıklarınızı kullandığınızda veya eriştiğinizde, bu varlıkların dijital cüzdanınıza ulaşma süresinin değişkenlik gösterebileceğini anladığınızı ve kabul ettiğinizi beyan edersiniz. Dijital cüzdanınıza aktarılan ve görüntülenen Dijital Varlıkların nihai olduğunu kabul edersiniz. MEXC, yukarıda belirtilen hususlardan kaynaklanan herhangi bir kayıp nedeniyle sorumlu tutulamaz. C) Kendi hata veya kusurunuzdan kaynaklanan tüm kayıpları üstleneceğinizi kabul edersiniz. Bunlar, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, aşağıdakileri içermektedir: İşlem talimatlarına uygun hareket etmemek, Hizmetlerimiz aracılığıyla işlemleri zamanında gerçekleştirmemek, hesap güvenlik ayarlarını unutmak veya ifşa etmek, şifrelerin ele geçirilmesi, bilgisayarınızın başkaları tarafından saldırıya uğraması veya hacklenmesi ve/veya Dijital Varlıkları transfer etmek veya almak için yanlış adres girilmesi. D) MEXC veya yetkili üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları tarafından kontrol edilmeyen bir cüzdanı bağlayarak hizmeti kullandığınızda, buradan kaynaklanan veya bununla bağlantılı herhangi bir işlemden kaynaklanan tüm sonuçları ve yükümlülükleri üstleneceğinizi kabul ve beyan edersiniz. Ne MEXC ne de yetkili üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları, bunlardan kaynaklanan herhangi bir kayıp, hasar veya yetkisiz işlemden sorumlu olmayacaktır. E) Hizmetleri kullandığınızda, Üçüncü Taraf Blok Zincirlerine erişebileceğinizi ve bunları kullanabileceğinizi anladığınızı ve kabul ettiğinizi beyan edersiniz. MEXC, Üçüncü Taraf Blok Zincirlerine erişiminiz veya bunları kullanımınız nedeniyle ortaya çıkabilecek herhangi bir kayıptan sorumlu tutulamaz. MEXC, sözleşme açıkları, hackleme vakaları, faaliyetlerin askıya alınması, durdurulması veya sonlandırılması, iflas, olağan dışı durdurmalar veya Üçüncü Taraf Blok Zinciri operasyonlarının sona ermesi gibi riskler sonucunda meydana gelen herhangi bir kayıptan sorumlu tutulamaz. Ayrıca, yukarıda belirtilen riskler nedeniyle yaşayabileceğiniz tüm kayıpları üstlenmeyi kabul edersiniz. Eğer yukarıda belirtilen riskler nedeniyle herhangi bir kayıp yaşarsanız, dijital cüzdanınızda saklanan herhangi bir Dijital Varlığın kalıcı olarak kaybolabileceğini anladığınızı ve kabul ettiğinizi beyan edersiniz. F) Hizmet ayrıca üçüncü taraf websitelerine ("Üçüncü Taraf Websiteleri") ve uygulamalarına ("Üçüncü Taraf Uygulamaları") erişmek veya bunları kullanmak için bağlantılar veya işlevler içerebilir veya üçüncü taraflardan içerik, veri, bilgi, hizmet, uygulama veya materyalleri ("Üçüncü Taraf Materyalleri") başka şekilde görüntüleyebilir, içerebilir veya kullanıma sunabilir. Hizmetlerdeki Üçüncü Taraf Websiteleri'nin bağlantıları, MEXC'nin burada sağlanan herhangi bir ürünü, hizmeti, bilgiyi ve sorumluluk reddini onayladığı anlamına gelmez ve MEXC burada yer alan bilgilerin doğruluğunu garanti etmez. Bir Üçüncü Taraf Websitesi'ne veya Üçüncü Taraf Uygulaması'na giden bir bağlantıya tıkladığınızda veya bunlara erişip kullandığınızda, Hizmetler'imizden ayrıldığınız konusunda sizi uyarmıyor olsak da, başka bir websitesinin veya hedefin hüküm ve koşullarına (gizlilik politikaları / bildirimleri dâhil) bağlı olursunuz. Bu tür Üçüncü Taraf Websiteleri, Üçüncü Taraf Uygulamaları ve Üçüncü Taraf Materyalleri MEXC'nin kontrolü altında değildir ve başvurulması mümkün olmayan "açık" uygulamalar olabilir. MEXC, Üçüncü Taraf Websiteleri, Üçüncü Taraf Uygulamaları ve Üçüncü Taraf Materyalleri'nden sorumlu veya yükümlü değildir. MEXC, bu Üçüncü Taraf Websiteleri'ne ve Üçüncü Taraf Uygulamaları'na bağlantıları yalnızca kolaylık sağlamak amacıyla sağlar ve Üçüncü Taraf Websiteleri'ni veya Üçüncü Taraf Uygulamaları'nı veya bunların ürünlerini veya hizmetlerini veya ilgili Üçüncü Taraf Materyalleri'ni incelemez, onaylamaz, izlemez, onaylamaz, garanti etmez veya bunlarla ilgili herhangi bir beyanda bulunmaz. Üçüncü Taraf Websiteleri'ndeki, Üçüncü Taraf Uygulamaları'ndaki ve Üçüncü Taraf Materyalleri'ndeki tüm bağlantıları kendi sorumluluğunuzda kullanırsınız. MEXC, Üçüncü Taraf Websiteleri'nde ve Üçüncü Taraf Uygulamalarında bu tür üçüncü taraf ürün ve hizmetlerini kullanmanızdan kaynaklanan herhangi bir kayıptan sorumlu olmayacaktır. MEXC ve her bir Üçüncü Taraf Websitesi ve Üçüncü Taraf Uygulaması bağımsız tüzel kişiliklerdir ve bu Sözleşme taraflar arasında herhangi bir temsilcilik, ortaklık veya iş birliği ilişkisi oluşturmayacaktır. MEXC ve her bir Üçüncü Taraf Websitesi ve Üçüncü Taraf Uygulaması, ilgili sözleşmelerinin ve anlaşmalarının yerine getirilmesinden kaynaklanan kendi taleplerinden, borçlarından ve ihtilaflarından sorumlu olacaktır. G) MEXC veya herhangi bir Üçüncü Taraf Blok Zinciri düzgün çalışamazsa ya da aşağıdaki koşullar nedeniyle Hizmetler kesintiye uğrarsa ve bu sebeple Hizmetleri kullanamaz, komut veremez veya ilgili işlemleri gerçekleştiremezseniz, buna bağlı olarak meydana gelebilecek herhangi bir kayıptan MEXC sorumlu tutulamaz. Bu durumlar, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, arıza, gecikme, kesinti, sistemin yanıt vermemesi, sistem yanıtında gecikme veya diğer olağandışı ve/veya beklenmeyen koşulları içermektedir. Bu koşullar şunları içerebilir ancak bunlarla sınırlı değildir: Üçüncü Taraf Blok Zinciri hizmetini askıya alır, durdurur ve/veya sonlandırır, kapatır ve/veya Hizmetleri anormal şekilde askıya alır veya fesheder,

MEXC veya Üçüncü Taraf Blok Zinciri tarafından duyurulan bakım nedeniyle hizmetin askıya alınması,

Sistem veri iletemiyor,

Üçüncü Taraf Blok Zincirinin askıya alınmasına yol açan Mücbir Sebep olay(lar)ı,

Üçüncü Taraf Blok Zinciri'nin bilgisayar korsanlığı, bilgisayar virüsleri, teknik ayarlamalar veya arızalar, websitesi yükseltmeleri, bankacılık sorunları, yasal veya hükümet düzenlemelerinden kaynaklanan geçici kapanmalar vb. nedenlerden kaynaklanan hizmet kesintisi veya gecikmesi,

Üçüncü Taraf Blok Zinciri'nin bilgisayar sisteminin hasar görmesi, arızalanması veya normal şekilde çalışmamasından kaynaklanan hizmet kesintisi veya gecikmesi,

Sektördeki mevcut teknoloji tarafından öngörülemeyen veya çözülemeyen teknik sorunlardan kaynaklanan kayıplar,

Üçüncü tarafın hatası veya gecikmesinden kaynaklanan sizin veya diğer üçüncü tarafların uğradığı kayıplar

Sizin veya diğer üçüncü tarafların yasa, yönetmelik ve/veya hükümet kararlarındaki değişikliklerden kaynaklanan kayıpları,

Sizin veya diğer üçüncü tarafların, öngörülemeyen, kaçınılamayan ve/veya çözülemeyen nesnel koşulların neden olduğu Mücbir Sebeplerden kaynaklanan kayıpları, Yukarıda belirtilen nedenlerin anormal işlemlere, fiyat dalgalanmalarına, piyasa dalgalanmalarına, piyasa kesintilerine ve diğer olası anormal durumlara yol açabileceğini anlıyor ve kabul ediyorsunuz. Ayrıca, buradaki risk sorumluluk reddi beyanının kapsamlı veya ayrıntılı olmadığını ve olamayacağını da takdir edersiniz. MEXC, fiili koşullara bağlı olarak komutlarınızı yerine getirmeyi reddedebilir. Ayrıca, MEXC'nin yukarıda belirtilen durumların herhangi birinden kaynaklanan veya bunlarla ilgili herhangi bir Kayıptan sorumlu olmayacağını anlıyor ve kabul ediyorsunuz. Özel Hatırlatma: Hizmetlerimizi kullanarak, bunların potansiyel risklerini kendi başınıza yönetmeyi, Dijital Varlıklara yatırımın değerini ve risklerini değerlendirmeyi ve tüm yatırımlarınızı kaybetmenin olası finansal risklerini üstlenmeyi kabul etmiş sayılırsınız. Herhangi bir marjin alım satımı yapmadan önce kendi finansal koşullarınızı ve risk toleransı kapasitenizi göz önünde bulundurmayı kabul etmiş sayılırsınız ve Dijital Varlık yatırımının risklerini açıkça kabul edersiniz. Dijital Varlıklarda marjin alım satımı yaparken kâr elde edebileceğinizi veya zarar edebileceğinizi anlıyorsunuz. Bu Sözleşmedeki Risk Uyarısı, Dijital Varlıkların marjin alım satımıyla ilgili tüm riskleri içermemektedir. Bunu net bir şekilde anlamanız ve bu tür bir yatırımın yüksek riskler içerebileceğini ve ihtiyatlı yatırımın hatırlatıldığı bu belge ile tarafınıza bildirilmektedir.

Yatırım Tavsiyesi Değildir A) Platformumuzdaki Hizmetlerimizi kullanmanızın, bizimle ve herhangi bir üçüncü tarafla hiçbir şekilde ilgili olmayan kendi ekonomik durumunuza ve ilgili riskler hakkındaki bilginize dayanarak tamamen gönüllü bir davranışınız olduğunu kabul edersiniz. B) Tarafımızdan üstlenilen tüm işlemler "yalnızca işleme alma" ve "yatırım tavsiyesi değildir" esaslarına göre olacaktır. Yatırımlarınız için bağımsız kararlarınıza güvenirsiniz. Size herhangi bir işlemle ilgili herhangi bir yatırım tavsiyesi vermemizi isteme hakkınız bulunmamaktadır. MEXC size herhangi bir yatırım tavsiyesi sağlamaz ve yatırım tavsiyesi sağlama yükümlülüğü altında değildir.

Sınırlı Sorumluluk A) MEXC, Hizmetin performansını garanti etmez ve Hizmetlerimizi kullanırken kendi durum tespitinizi yapmaktan sorumlu olacaksınız. Hizmetleri kullanımınızla ilgili herhangi bir riskten kaynaklanan zarar veya yükümlülüğün yalnızca sizin tarafınızdan karşılanacağını ve MEXC'nin bu konuda herhangi bir sorumluluk taşımayacağını kabul ve beyan edersiniz. DEX alım satımı yaparken zarara uğrayabileceğinizi kabul edersiniz ve bu tür zararların tümünü tek başınıza üstlenmeyi kabul edersiniz. B) Yükümlülüklerinizden herhangi birini yerine getirmemenizin bir sonucu olarak ve MEXC'nin emirlerinize uygun olarak veya bu Sözleşme, Kullanıcı Sözleşmesi ve zaman zaman yayınlayabileceğimiz Hizmetlerimizin kullanımıyla ilgili diğer kurallar veya sözleşmeler kapsamında izin verilen şekilde hareket etmesiyle bağlantılı olarak maruz kalabileceğimiz her türlü nitelikteki tüm yükümlülüklerden, kayıplardan veya maliyetlerden sorumlu olduğunuzu kabul ve beyan edersiniz. C) Bir işlemi gerçekleştirememenizin veya makul kontrolümüz dışındaki herhangi bir nedenin sonucu olarak maruz kaldığınız herhangi bir kayıp, maliyet veya masrafla ilgili olarak size karşı hiçbir yükümlülüğümüz olmayacağını ve bunun etkisinin makul kontrolümüz dışında olduğunu kabul ve beyan edersiniz. D) MEXC'nin toplam sorumluluğunun MEXC'nin sizden aldığı Hizmet Ücretlerini aşmayacağını anlıyor ve kabul ediyorsunuz.