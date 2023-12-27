1CAT

Bitcoin Cats, Bitcoin Ekosistemi için GameFi platformudur. Bitcoin Cats, Bitcoin Varlıkları'nı (BRC20, Ordinals NFT ve diğerleri) Ethereum (ve diğer Katman 2) ağlarıyla eşleştirerek, Oyna-Kazan, Staking, Farmland, SocialFi ve diğerleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere birçok yeni unsur getirmektedir.

Kripto Adı1CAT

SıralamaNo.4657

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz5,000,000,000

Toplam Arz5,000,000,000

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.016101506977943353,2023-12-27

En Düşük Fiyat0.000118955961313482,2025-11-21

Herkese Açık Blok ZinciriETH

Sektör

Sosyal Medya

BorsaDEX+
