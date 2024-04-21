2MOON

MOON, ayda büyük bir medeniyet kurabileceğiniz, keşfedebileceğiniz ve kolonileştirebileceğiniz üst düzey bir Metaverse oyunudur! NASA ve SpaceX astronotları ile ortaklaşa binance blok zincirinde geliştirilen MOON, sizi bu dünyanın dışında bir maceraya çıkaran, iş kurmak, topluluklar oluşturmak, sosyal ve hepsi büyüleyici bir ay manzarasında geçen siyasi faaliyetlerdir.

Kripto Adı2MOON

SıralamaNo.3176

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz63,466,533,600

Maksimum Arz100,000,000,000

Toplam Arz100,000,000,000

Dolaşım Oranı0.6346%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.000148890258246466,2024-04-21

En Düşük Fiyat0.000000944526673376,2025-11-26

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

Sektör

Sosyal Medya

