4EVER

4EVERLAND, depolama, ağ ve hesaplama yeteneklerini entegre eden bir Web3 bulut bilişim platformudur. DePIN+AI yoluna odaklanan 4EVERLAND, geliştiricilerin Web2'den Web3'e sorunsuz bir şekilde geçiş yapmalarına yardımcı olarak milyonlarca Web3 geliştiricisi ve uygulaması için altyapı sağlar.

Kripto Adı4EVER

SıralamaNo.1672

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz2,858,333,334.31

Maksimum Arz10,000,000,000

Toplam Arz10,000,000,000

Dolaşım Oranı0.2858%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.006209389326111238,2024-12-24

En Düşük Fiyat0.000805052402424681,2025-11-26

Herkese Açık Blok ZinciriETH

Sektör

Sosyal Medya

