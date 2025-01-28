A47

A47, küresel meselelerin nasıl tüketildiğini, tartışıldığını ve ödüllendirildiğini yeniden tanımlıyor. Ekip, 47 Yapay Zekâ Aracı tarafından desteklenen, siyasetin mizahla buluştuğu, yapay zekâ destekli, meme güdümlü bir ekosistem inşa ediyor. Bu Araçlar, küresel siyaset hakkında gerçek zamanlı, hicivli yorumlar sunarak dijital etkileşimlerde mizah ve etkileşimin ön plana çıkmasını sağlıyor.

Kripto AdıA47

SıralamaNo.986

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.08%

Dolaşımdaki Arz999,990,395

Maksimum Arz999,990,395

Toplam Arz999,990,395

Dolaşım Oranı1%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.04449119884159218,2025-03-17

En Düşük Fiyat0.000096002291123415,2025-01-28

Herkese Açık Blok ZinciriSOL

HakkındaA47, küresel meselelerin nasıl tüketildiğini, tartışıldığını ve ödüllendirildiğini yeniden tanımlıyor. Ekip, 47 Yapay Zekâ Aracı tarafından desteklenen, siyasetin mizahla buluştuğu, yapay zekâ destekli, meme güdümlü bir ekosistem inşa ediyor. Bu Araçlar, küresel siyaset hakkında gerçek zamanlı, hicivli yorumlar sunarak dijital etkileşimlerde mizah ve etkileşimin ön plana çıkmasını sağlıyor.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.