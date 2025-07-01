AAPLX

Apple xStock (AAPLx), Solana SPL ve ERC-20 tokenleri olarak çıkarılan bir takip sertifikasıdır. AAPLx, Apple Inc. (dayanak varlık) fiyatını takip eder. AAPLx, uygun kripto para piyasası katılımcılarına, blockchain teknolojisinin avantajlarını korurken, Apple Inc. hisse senedi fiyatlarına düzenlemelere uygun erişim sağlamak için tasarlanmıştır.

Kripto AdıAAPLX

SıralamaNo.1887

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)4,651.62%

Dolaşımdaki Arz5,999.91891728

Maksimum Arz0

Toplam Arz5,999.91891728

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği218.05582778461107,2025-07-01

En Düşük Fiyat204.46269321696604,2025-07-01

Herkese Açık Blok ZinciriSOL

HakkındaApple xStock (AAPLx), Solana SPL ve ERC-20 tokenleri olarak çıkarılan bir takip sertifikasıdır. AAPLx, Apple Inc. (dayanak varlık) fiyatını takip eder. AAPLx, uygun kripto para piyasası katılımcılarına, blockchain teknolojisinin avantajlarını korurken, Apple Inc. hisse senedi fiyatlarına düzenlemelere uygun erişim sağlamak için tasarlanmıştır.

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etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.