AARK

$AARK, merkeziyetsiz bir sonsuz vadeli işlem borsası olan Aark'ın yönetişim ve kullanım tokenidir. Sahiplerine, zincir üzerinde oylama yoluyla protokolün gelişimini etkileme ve stake etme yoluyla çeşitli ekosistem ödülleri kazanma olanağı sağlar.

Kripto AdıAARK

SıralamaNo.2098

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.01%

Dolaşımdaki Arz473,435,503.8509316

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz508,225,889.75939566

Dolaşım Oranı0.4734%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.1045358482566569,2025-09-27

En Düşük Fiyat0.000232563952425149,2025-08-29

Herkese Açık Blok ZinciriARB

Hakkında$AARK, merkeziyetsiz bir sonsuz vadeli işlem borsası olan Aark'ın yönetişim ve kullanım tokenidir. Sahiplerine, zincir üzerinde oylama yoluyla protokolün gelişimini etkileme ve stake etme yoluyla çeşitli ekosistem ödülleri kazanma olanağı sağlar.

Sektör

Sosyal Medya

Yasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
ELIZAOS Etkinliği2000g
AARK/USDT
AARK Token
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (AARK)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
AARK/USDT
--
--
‎--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (AARK)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
