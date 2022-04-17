ABEL

Abelian, NIST standartlarında ölçülendirilmiş kafes tabanlı kriptografiyi benimseyen, kriptografik olarak kanıtlanmış güvenli bir post-kuantum gizlilik koruma Blok Zinciri ağıdır. Kripto para birimi ABEL de anonimdir ve izlenmesi mümkün değildir.

Kripto AdıABEL

SıralamaNo.784

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.07%

Dolaşımdaki Arz109,165,952

Maksimum Arz225,180,000

Toplam Arz129,745,933

Dolaşım Oranı0.4847%

Arz Tarihi2022-04-17 00:00:00

Varlığın ilk arz edildiği fiyat1.1 USDT

Tüm Zamanların En Yükseği1.5703190389504647,2024-01-12

En Düşük Fiyat0.03026414280417002,2024-11-12

Herkese Açık Blok ZinciriABEL

HakkındaAbelian, NIST standartlarında ölçülendirilmiş kafes tabanlı kriptografiyi benimseyen, kriptografik olarak kanıtlanmış güvenli bir post-kuantum gizlilik koruma Blok Zinciri ağıdır. Kripto para birimi ABEL de anonimdir ve izlenmesi mümkün değildir.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemler500XBirikimEtkinlikler
Daha Fazla
ELIZAOS Etkinliği2000g
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
Ara
Favoriler
ABEL/USDT
Abelian
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (ABEL)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Bilgiler
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Piyasa İşlemleri
Spot
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
ABEL/USDT
--
--
‎--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (ABEL)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Bilgiler
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
Loading...