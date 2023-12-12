ABOND

ApeBond, merkeziyetsiz finans (DeFi) projeleri ve toplulukları için sürdürülebilir bir gelecek yaratmaya odaklanan çok zincirli bir bağlanma protokolüdür. ApeBond, Merkeziyetsiz Otonom Organizasyon (DAO) yönetimi altında faaliyet göstermektedir ve aynı zamanda güvenli, şeffaf ve küresel olarak erişilebilir bir şekilde finansal yenilik sağlamayı amaçlayan bir dizi DeFi hizmeti ve aracı sunmaktadır.

Kripto AdıABOND

SıralamaNo.2515

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.02%

Dolaşımdaki Arz343,763,856.98

Maksimum Arz650,000,000

Toplam Arz455,803,142.7

Dolaşım Oranı0.5288%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.08104676105477272,2023-12-12

En Düşük Fiyat0.000804774274332038,2025-11-06

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

HakkındaApeBond, merkeziyetsiz finans (DeFi) projeleri ve toplulukları için sürdürülebilir bir gelecek yaratmaya odaklanan çok zincirli bir bağlanma protokolüdür. ApeBond, Merkeziyetsiz Otonom Organizasyon (DAO) yönetimi altında faaliyet göstermektedir ve aynı zamanda güvenli, şeffaf ve küresel olarak erişilebilir bir şekilde finansal yenilik sağlamayı amaçlayan bir dizi DeFi hizmeti ve aracı sunmaktadır.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemler500XBirikimEtkinlikler
Daha Fazla
ELIZAOS Etkinliği2000g
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
Ara
Favoriler
ABOND/USDT
ApeBond
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (ABOND)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Bilgiler
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Piyasa İşlemleri
Spot
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
ABOND/USDT
--
--
‎--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (ABOND)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Bilgiler
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
Loading...