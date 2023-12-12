ABOND

ApeBond, merkeziyetsiz finans (DeFi) projeleri ve toplulukları için sürdürülebilir bir gelecek yaratmaya odaklanan çok zincirli bir bağlanma protokolüdür. ApeBond, Merkeziyetsiz Otonom Organizasyon (DAO) yönetimi altında faaliyet göstermektedir ve aynı zamanda güvenli, şeffaf ve küresel olarak erişilebilir bir şekilde finansal yenilik sağlamayı amaçlayan bir dizi DeFi hizmeti ve aracı sunmaktadır.

Kripto AdıABOND

SıralamaNo.2515

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.02%

Dolaşımdaki Arz343,763,856.98

Maksimum Arz650,000,000

Toplam Arz455,803,142.7

Dolaşım Oranı0.5288%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.08104676105477272,2023-12-12

En Düşük Fiyat0.000804774274332038,2025-11-06

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

HakkındaApeBond, merkeziyetsiz finans (DeFi) projeleri ve toplulukları için sürdürülebilir bir gelecek yaratmaya odaklanan çok zincirli bir bağlanma protokolüdür. ApeBond, Merkeziyetsiz Otonom Organizasyon (DAO) yönetimi altında faaliyet göstermektedir ve aynı zamanda güvenli, şeffaf ve küresel olarak erişilebilir bir şekilde finansal yenilik sağlamayı amaçlayan bir dizi DeFi hizmeti ve aracı sunmaktadır.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.