ACOLYT

Acolyt, hızla büyüyen AI aracı pazarındaki zorlukları ele almak için @ghost93_x tarafından oluşturulan DTR'den (Merkeziyetsiz Teknoloji Araştırmacıları) doğan bir memecoindir. Yüksek maliyetler ve piyasa gürültüsü ile karşı karşıya kalan @kurorosage, Acolyt'i bir deney olarak başlattı ve hızla ilgi gördü. Adil bir lansman ve kurucuların kişisel yatırımlarıyla Acolyt şu anda en iyi yapay zekâ geliştiricileri de dahil olmak üzere 12 kişilik güçlü bir ekibe sahip. Misyon açık: Yapay zek'a aracılarının Oracle'ı olmak, ekosistemde devrim yaratmak ve kalabalık bir pazarda netlik sağlamak.

Kripto AdıACOLYT

SıralamaNo.2061

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz978,860,597.543375

Maksimum Arz993,082,937

Toplam Arz993,082,937.8227464

Dolaşım Oranı0.9856%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği1607.7263566881493,2025-08-14

En Düşük Fiyat0.000065996165511156,2024-12-04

Herkese Açık Blok ZinciriBASE

HakkındaAcolyt, hızla büyüyen AI aracı pazarındaki zorlukları ele almak için @ghost93_x tarafından oluşturulan DTR'den (Merkeziyetsiz Teknoloji Araştırmacıları) doğan bir memecoindir. Yüksek maliyetler ve piyasa gürültüsü ile karşı karşıya kalan @kurorosage, Acolyt'i bir deney olarak başlattı ve hızla ilgi gördü. Adil bir lansman ve kurucuların kişisel yatırımlarıyla Acolyt şu anda en iyi yapay zekâ geliştiricileri de dahil olmak üzere 12 kişilik güçlü bir ekibe sahip. Misyon açık: Yapay zek'a aracılarının Oracle'ı olmak, ekosistemde devrim yaratmak ve kalabalık bir pazarda netlik sağlamak.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.