Compute network powered by phones. Acurast is redefining compute by utilizing billions of smartphones – no data centers required. This verifiable, scalable, and confidential compute network enables users to run secure applications on decentralized infrastructure at scale—without compromising speed or privacy. Acurast has already onboarded 149,000+ phones worldwide on its incentivized testnet making it the most decentralized verifiable compute network available today. This impressive amount of compute already powers mission critical workloads with high-security and AI requirements. This isn’t just another DePIN protocol —it’s a game-changer that’s redefining how the world computes.

Compute network powered by phones. Acurast is redefining compute by utilizing billions of smartphones – no data centers required. This verifiable, scalable, and confidential compute network enables users to run secure applications on decentralized infrastructure at scale—without compromising speed or privacy. Acurast has already onboarded 149,000+ phones worldwide on its incentivized testnet making it the most decentralized verifiable compute network available today. This impressive amount of compute already powers mission critical workloads with high-security and AI requirements. This isn't just another DePIN protocol —it's a game-changer that's redefining how the world computes.

