AEA

AlphaExchange_AI, yapay zekâ destekli stratejiler ve blok zinciri teknolojisine dayanan merkeziyetsiz bir nicel alım satım platformudur ve dünya çapındaki kullanıcılara güvenli, şeffaf ve zekâ dolu bir dijital varlık yönetimi deneyimi sunmayı amaçlamaktadır.

Kripto AdıAEA

SıralamaNo.3743

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.0967440772918346,2025-09-26

En Düşük Fiyat0.03036427397651336,2025-11-27

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

HakkındaAlphaExchange_AI, yapay zekâ destekli stratejiler ve blok zinciri teknolojisine dayanan merkeziyetsiz bir nicel alım satım platformudur ve dünya çapındaki kullanıcılara güvenli, şeffaf ve zekâ dolu bir dijital varlık yönetimi deneyimi sunmayı amaçlamaktadır.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.