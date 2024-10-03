AEROBUD

AeroBud bir kurtarma köpeği olan Sage'den esinlenmiştir. Hayvan barınaklarının mevcut durumuna daha fazla farkındalık getirmek ve bir topluluğu bir token etrafında toplamak için meme anlatısı aracılığıyla oluşturulmuştur. Amacı, Base ekosisteminde evcil hayvanlara olan sevgilerini paylaşabilecek ve hayvan barınaklarını desteklemek için bağış sağlayabilecek bir topluluk oluşturmaktır. Topluluk odaklı bir token olarak ekip, tüm işlemlerini sosyal medyada herkese açık bir şekilde paylaşarak şeffaf olmaya kararlıdır. Ekip daha istikrarlı bir meme coin yaratmak istediğinden Aerobud çoğu meme coinden daha fazla likiditeye sahiptir.

Kripto AdıAEROBUD

SıralamaNo.1633

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.02%

Dolaşımdaki Arz970,000,000

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı0.97%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.07332252107368196,2024-12-07

En Düşük Fiyat0.000498990731193964,2024-10-03

Herkese Açık Blok ZinciriBASE

Sektör

Sosyal Medya

