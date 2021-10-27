AFC

Arsenal Fan Token (AFC), "The Gunners" olarak bilinen Londra merkezli futbol kulübü Arsenal FC'nin resmi fan tokenidir. AFC fan tokenleri, sahiplerine kulübün hayatını etkilemenin yanı sıra takımla ilgili çeşitli kararlara ilişkin anketlerde yer alma avantajı sunar. AFC sahipleri, en yeni içeriğe ilk erişecek, sınavlara, yarışmalara, oyunlara katılacak ve belirli ayrıcalıklara sahip olacaklardır. Ayrıca, her AFC sahibi oyunlaştırma sürecinin bir parçası olabilir ve futbol takımı ile taraftarları arasındaki etkileşime odaklanan pazarlama tekniklerini şekillendirebilir.

Kripto AdıAFC

SıralamaNo.1320

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)22.74%

Dolaşımdaki Arz12,249,769

Maksimum Arz0

Toplam Arz40,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği6.5456604784946055,2021-10-27

En Düşük Fiyat0.2940022024492133,2025-10-10

Herkese Açık Blok ZinciriCHZ

HakkındaArsenal Fan Token (AFC), "The Gunners" olarak bilinen Londra merkezli futbol kulübü Arsenal FC'nin resmi fan tokenidir. AFC fan tokenleri, sahiplerine kulübün hayatını etkilemenin yanı sıra takımla ilgili çeşitli kararlara ilişkin anketlerde yer alma avantajı sunar. AFC sahipleri, en yeni içeriğe ilk erişecek, sınavlara, yarışmalara, oyunlara katılacak ve belirli ayrıcalıklara sahip olacaklardır. Ayrıca, her AFC sahibi oyunlaştırma sürecinin bir parçası olabilir ve futbol takımı ile taraftarları arasındaki etkileşime odaklanan pazarlama tekniklerini şekillendirebilir.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.