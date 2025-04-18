AGIALPHA

Bir yapay zekâ ajanı, AGI Alpha ağında her iş tamamladığında $AGIALPHA’ya dönüşür. Bu da daha fazla protokol aktivitesi = daha fazla $AGIALPHA talebi anlamına gelir. Tokenin değeri, yükselişe değil, doğrudan benimsenmeye bağlıdır.

Kripto AdıAGIALPHA

SıralamaNo.1570

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz999,996,903.81

Maksimum Arz0

Toplam Arz999,996,903.81

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.049960137859604584,2025-08-12

En Düşük Fiyat0.000577276480339268,2025-04-18

Herkese Açık Blok ZinciriSOL

HakkındaBir yapay zekâ ajanı, AGI Alpha ağında her iş tamamladığında $AGIALPHA’ya dönüşür. Bu da daha fazla protokol aktivitesi = daha fazla $AGIALPHA talebi anlamına gelir. Tokenin değeri, yükselişe değil, doğrudan benimsenmeye bağlıdır.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemler500XBirikimEtkinlikler
Daha Fazla
ELIZAOS Etkinliği2000g
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
Ara
Favoriler
AGIALPHA/USDT
AGI Alpha
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (AGIALPHA)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Bilgiler
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Piyasa İşlemleri
Spot
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
AGIALPHA/USDT
--
--
‎--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (AGIALPHA)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Bilgiler
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
Loading...