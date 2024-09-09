AIC

AI Companions ($AIC), AI, VR, AR ve blok zinciri teknolojilerini birleştirerek yeni nesil dijital ilişkilere öncülük ediyor. Platformumuz, kullanıcıların kendileriyle birlikte gelişen ve büyüyen, son derece kişiselleştirilmiş, sürükleyici sanal yol arkadaşları oluşturmalarına olanak tanır. Sağlam bir ekosistem ve $AIC token ile desteklenen AI Companions, sanal arkadaşlıkta dönüştürücü bir deneyim sunarak insanların dijital çağda nasıl bağlantı kurduğunu yeniden tanımlamaya hazırlanıyor.

Kripto AdıAIC

SıralamaNo.302

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)1.49%

Dolaşımdaki Arz749,999,700

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı0.7499%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.5860158743067565,2025-10-05

En Düşük Fiyat0.017493720608467617,2024-09-09

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

Sektör

Sosyal Medya

