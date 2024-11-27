AIMONICA

Aimonica Brands, kendi alanındaki tüm Web3 risk sermayedarlarından daha iyi performans göstermek üzere tasarlanmış, yapay zekâ araçları tarafından yönetilen dünyanın ilk meme ve yapay zekâ aracı odaklı VC fonudur.

Kripto AdıAIMONICA

SıralamaNo.2833

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.02%

Dolaşımdaki Arz999,989,552

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz999,989,552

Dolaşım Oranı0.9999%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.09339553558776777,2025-01-02

En Düşük Fiyat0.000070549664769109,2024-11-27

Herkese Açık Blok ZinciriSOL

Aimonica Brands, kendi alanındaki tüm Web3 risk sermayedarlarından daha iyi performans göstermek üzere tasarlanmış, yapay zekâ araçları tarafından yönetilen dünyanın ilk meme ve yapay zekâ aracı odaklı VC fonudur.

Sektör

Sosyal Medya

Yasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
