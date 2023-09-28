AITECH

Solidus AI Tech, yüksek performanslı bilişim (HPC), yapay zeka (AI) ve yerel yardımcı tokeni AITECH aracılığıyla staking’i bir araya getiren blok zinciri tabanlı bir projedir. AITECH token, ekosistemin tümünü güçlendirir; kullanıcıların hesaplama gücü kiralamasına, AI modelleri dağıtmasına ve AI araçlarına erişmesine olanak tanır. Deflasyonist bir yapıya sahiptir, yani işlemlerde kullanılan bazı tokenler yakılır; bu da kıtlığı ve uzun vadeli değeri korur. Proje, Avrupa’da NVIDIA ve SambaNova teknolojilerini kullanan çevre dostu 20MW’lık bir HPC veri merkezi işletmektedir. Compute Marketplace, kullanıcıların GPU gücünü kiralamasını veya boş kapasiteyi gelir haline getirmesini sağlar. AI Marketplace ise geliştiriciler ve işletmeleri, AI modelleri ve hizmetlerini satın almak, satmak veya dağıtmak üzere birbirine bağlar. Agent Forge, kodsuz bir platformdur; kullanıcıların basit veya karmaşık AI iş akışlarını oluşturmasını ve otomatikleştirmesini sağlar. 2017 yılında Solidus Technologies olarak kurulan şirket, başlangıçta Ethereum madenciliği yapıyordu; Ethereum PoS’a geçtikten sonra AI ve HPC alanına yönelmiştir. AITECH token, hizmet ödemelerinde, staking ödüllerinde ve DAO aracılığıyla yönetime katılımda kullanılır. Ayrıca yeni blockchain ve AI projeleri için bir fırlatma platformu olan AITECH Pad’e erişim sağlar. Solidus AI Tech, NVIDIA, IBM, Adobe, Chainlink, BNB Chain, Solana, Tron, CertiK, Fireblocks ve Circle gibi büyük endüstri ortaklarıyla çalışarak güvenli ve merkeziyetsiz bir ekosistem oluşturur.

Kripto AdıAITECH

SıralamaNo.694

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.54%

Dolaşımdaki Arz1,728,547,067

Maksimum Arz2,000,000,000

Toplam Arz1,986,786,555

Dolaşım Oranı0.8642%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.49763528365825555,2024-03-13

En Düşük Fiyat0.012467981829482607,2023-09-28

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

Sektör

Sosyal Medya

