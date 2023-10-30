AIT

AiMalls, teknoloji harikası Yapay Zeka tarafından desteklenen ve Gerçek Dünya Kullanım Örnekleri ile fayda tokeni AIT tarafından desteklenen İlk Tokenize E-Ticaret platformudur. AiMalls, SEC tarafından tescil edilmiş ve CertiK tarafından denetlenmiştir. Geleneksel alışveriş deneyimlerinin ötesine geçerek satıcı ve alıcıları üstün verimlilik ve müşteri memnuniyetinin olduğu kusursuz bir dijital platformda birleştirir.

Kripto AdıAIT

SıralamaNo.2983

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)1.55%

Dolaşımdaki Arz201,885

Maksimum Arz0

Toplam Arz834,543

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği30.417308906106708,2023-10-30

En Düşük Fiyat0.5692433812733123,2025-11-26

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

HakkındaAiMalls, teknoloji harikası Yapay Zeka tarafından desteklenen ve Gerçek Dünya Kullanım Örnekleri ile fayda tokeni AIT tarafından desteklenen İlk Tokenize E-Ticaret platformudur. AiMalls, SEC tarafından tescil edilmiş ve CertiK tarafından denetlenmiştir. Geleneksel alışveriş deneyimlerinin ötesine geçerek satıcı ve alıcıları üstün verimlilik ve müşteri memnuniyetinin olduğu kusursuz bir dijital platformda birleştirir.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemler500XBirikimEtkinlikler
Daha Fazla
ELIZAOS Etkinliği2000g
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
Ara
Favoriler
AIT/USDT
AiMalls
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (AIT)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Bilgiler
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Piyasa İşlemleri
Spot
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
AIT/USDT
--
--
‎--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (AIT)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Bilgiler
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
Loading...