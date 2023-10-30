AIT

AiMalls, teknoloji harikası Yapay Zeka tarafından desteklenen ve Gerçek Dünya Kullanım Örnekleri ile fayda tokeni AIT tarafından desteklenen İlk Tokenize E-Ticaret platformudur. AiMalls, SEC tarafından tescil edilmiş ve CertiK tarafından denetlenmiştir. Geleneksel alışveriş deneyimlerinin ötesine geçerek satıcı ve alıcıları üstün verimlilik ve müşteri memnuniyetinin olduğu kusursuz bir dijital platformda birleştirir.

Kripto AdıAIT

SıralamaNo.2983

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)1.55%

Dolaşımdaki Arz201,885

Maksimum Arz0

Toplam Arz834,543

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği30.417308906106708,2023-10-30

En Düşük Fiyat0.5692433812733123,2025-11-26

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

Sektör

Sosyal Medya

