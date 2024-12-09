AIXCB

aixCB Capital, erken aşama yapay zeka, yapay zeka ajanları ve DeSci projelerinin geleceğini şekillendiren vizyoner kurucuları belirlemeye, desteklemeye ve onlara yatırım yapmaya kendini adamış, topluluk odaklı bir yapay zeka ajanı risk sermayesi girişimidir.

Kripto AdıAIXCB

SıralamaNo.2077

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz993,506,898

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz993,506,898

Dolaşım Oranı0.9935%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.11715465291895416,2025-01-02

En Düşük Fiyat0.000575701489026845,2024-12-09

Herkese Açık Blok ZinciriBASE

aixCB Capital, erken aşama yapay zeka, yapay zeka ajanları ve DeSci projelerinin geleceğini şekillendiren vizyoner kurucuları belirlemeye, desteklemeye ve onlara yatırım yapmaya kendini adamış, topluluk odaklı bir yapay zeka ajanı risk sermayesi girişimidir.

Sektör

Sosyal Medya

Yasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

ELIZAOS Etkinliği2000g
AIXCB/USDT
AIXCB by Virtuals
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (AIXCB)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
