Algorand, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde (MIT) profesör, Gödel Ödülü sahibi, Turing Ödülü sahibi Silvio Micali tarafından yönetilen bir blockchain projesi. Proje, tanınmış VC'ler Pillar ve Union Square Ventures dahil olmak üzere yatırımcılardan 4 milyon dolarlık bir başlangıç ​​turunu başarıyla topladı. Algorand bir teşvik mekanizması sunmaz veya dijital kripto para birimleri yayınlamaz.Projenin kendisi geniş bir pazar alanına sahiptir.Blockchain'in verimliliğini artırır ve BA*'nın fikir birliği mekanizması ve kriptografik piyango gibi teknolojik yenilikler yoluyla blok zincirinin uygulama beklentilerini genişletir. Silikon Vadisi büyük bir üne sahiptir.

Kripto AdıALGO

SıralamaNo.54

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı0.0004%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.63%

Dolaşımdaki Arz8,801,124,319.248667

Maksimum Arz10,000,000,000

Toplam Arz10,000,000,000

Dolaşım Oranı0.8801%

Arz Tarihi2019-06-17 00:00:00

Varlığın ilk arz edildiği fiyat0.05 USDT

Tüm Zamanların En Yükseği3.28017860614,2019-06-21

En Düşük Fiyat0.08761089660746404,2023-09-11

Herkese Açık Blok ZinciriALGO

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.