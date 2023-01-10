ALPH

Alephium, parçalı tasarımı, UTXO tabanlı akıllı sözleşmeleri ve enerji tasarruflu Proof-of-Less-Work mutabakat algoritması ile Katman-1 standartlarını yeniden tanımlayarak 10k TPS'ye kadar güvenli ölçeklenebilirlik sağlar. Mevcut gelişen dApp'ler, hizmetler, cüzdanlar ve bir köprü ekosistemi ile birlikte artık kullanımda!

Kripto AdıALPH

SıralamaNo.810

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.27%

Dolaşımdaki Arz122,324,536.73046269

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz216,031,766.52810887

Dolaşım Oranı0.1223%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği3.8567149496785995,2024-02-27

En Düşük Fiyat0.046547973367701154,2023-01-10

Herkese Açık Blok ZinciriALPH

HakkındaAlephium, parçalı tasarımı, UTXO tabanlı akıllı sözleşmeleri ve enerji tasarruflu Proof-of-Less-Work mutabakat algoritması ile Katman-1 standartlarını yeniden tanımlayarak 10k TPS'ye kadar güvenli ölçeklenebilirlik sağlar. Mevcut gelişen dApp'ler, hizmetler, cüzdanlar ve bir köprü ekosistemi ile birlikte artık kullanımda!

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.