AMORE

TON üzerindeki ilk token olup mangal kültürü, iyi yemek ve eğlence tutkunlarını bir araya getirir. Ünlü yemek blog yazarı Nikolay Amocucinare tarafından oluşturulmuş ve tamamen adil bir dağıtımla piyasaya sürülmüştür. Toplam arzın tamamı, hiçbir kilit veya kısıtlama olmaksızın açık piyasada sunulmuştur.

Kripto AdıAMORE

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz0

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriTONCOIN

Sektör

Sosyal Medya

