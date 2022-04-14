AMZNX

Amazon xStocks (AMZNx), Solana SPL ve ERC-20 tokenleri olarak çıkarılan bir takip sertifikasıdır. AMZNx, Amazon.com, Inc. (dayanak varlık) fiyatını takip eder. AMZNx, uygun kripto para piyasası katılımcılarına Amazon.com, Inc. hisse senedi fiyatına düzenlemelere uygun erişim sağlarken, blok zinciri teknolojisinin avantajlarını da koruyacak şekilde tasarlanmıştır.

Kripto AdıAMZNX

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz1,000

Maksimum Arz0

Toplam Arz1,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriSOL

HakkındaAmazon xStocks (AMZNx), Solana SPL ve ERC-20 tokenleri olarak çıkarılan bir takip sertifikasıdır. AMZNx, Amazon.com, Inc. (dayanak varlık) fiyatını takip eder. AMZNx, uygun kripto para piyasası katılımcılarına Amazon.com, Inc. hisse senedi fiyatına düzenlemelere uygun erişim sağlarken, blok zinciri teknolojisinin avantajlarını da koruyacak şekilde tasarlanmıştır.

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etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.