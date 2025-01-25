ANIME

Animecoin, küresel anime endüstrisini topluluğa ait yaratıcı bir ağa dönüştürüyor. Anime endüstrisinin Kültür Parası olarak Animecoin, bir milyar küresel hayranın animenin geleceğini şekillendirebileceği ve sahiplenebileceği dijital bir ekonomiye güç veriyor. Azuki'nin Ocak 2022'de önde gelen Web3 anime markası olarak piyasaya sürülmesinden bu yana, açık bir anime evrenine doğru inşa etmek için küresel bir topluluk oluştu. Şimdi, Animecoin bu vizyonu güçlü bir misyonla genişletiyor: anime kültürünün geleceğini şekillendirmek ve sahiplenmek için bir milyar küresel hayranı güçlendirmek.

Kripto AdıANIME

SıralamaNo.487

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.61%

Dolaşımdaki Arz5,538,604,656

Maksimum Arz0

Toplam Arz10,000,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.1860638973479942,2025-01-25

En Düşük Fiyat0.005058904394725352,2025-12-18

Herkese Açık Blok ZinciriETH

Sektör

Sosyal Medya

