Ankr, veri merkezleri, bilgisayarlar ve uç cihazlardaki atıl bilgi işlem gücünü kullanan dağıtık bilgi işleme platformudur. Bilgi işlem gücü pazarı, bulut tabanlı paylaşım ekonomisinin önünü açarak tedarikçilere ve kullanıcılara büyük kolaylık ve avantajlar sağlar. Ankr, kullanıcılara daha ucuz, daha güvenli ve daha iyi performans gösteren bir bulut hizmeti sunmak için konteynerler, Kubernetes, blok zinciri ve güvenilir donanım kullanmaktadır. Ankr ekibinde çok sayıda ardışık girişimci ve kıdemli mühendis bulunmaktadır. Büyük teknoloji şirketleri SAP, Telefonica ve DigitalOcean ile uygulamayı daha da genişletecek stratejik bir iş birliği sağlandı.

Kripto AdıANKR

SıralamaNo.321

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.06%

Dolaşımdaki Arz10,000,000,000

Maksimum Arz10,000,000,000

Toplam Arz10,000,000,000

Dolaşım Oranı1%

Arz Tarihi2019-03-05 00:00:00

Varlığın ilk arz edildiği fiyat0.0066 USDT

Tüm Zamanların En Yükseği0.22517936,2021-03-28

En Düşük Fiyat0.000711080622353,2020-03-13

Herkese Açık Blok ZinciriETH

