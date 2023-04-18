APED

$APED, klasik bir meme tokeninden daha fazlasıdır; Ethereum ağındaki tüm Ape'ler için bir birlik sembolüdür. Ape'ler, güçleri ve ortak bir amaç için birlikte çalışma yetenekleriyle tanınırlar. Bu tam olarak $APED'in temsil ettiği şeydir, büyüki zamanın testine dayanacak bir şey yaratmak için topluluktaki tüm Ape'leri bir araya getirir.

Kripto AdıAPED

SıralamaNo.2877

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.04%

Dolaşımdaki Arz974,493

Maksimum Arz1,000,000

Toplam Arz1,000,000

Dolaşım Oranı0.9744%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği15.828772100274763,2024-11-14

En Düşük Fiyat0.13723383845829235,2023-04-18

Herkese Açık Blok ZinciriETH

