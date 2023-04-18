APED

$APED, klasik bir meme tokeninden daha fazlasıdır; Ethereum ağındaki tüm Ape'ler için bir birlik sembolüdür. Ape'ler, güçleri ve ortak bir amaç için birlikte çalışma yetenekleriyle tanınırlar. Bu tam olarak $APED'in temsil ettiği şeydir, büyüki zamanın testine dayanacak bir şey yaratmak için topluluktaki tüm Ape'leri bir araya getirir.

Kripto AdıAPED

SıralamaNo.2877

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.04%

Dolaşımdaki Arz974,493

Maksimum Arz1,000,000

Toplam Arz1,000,000

Dolaşım Oranı0.9744%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği15.828772100274763,2024-11-14

En Düşük Fiyat0.13723383845829235,2023-04-18

Herkese Açık Blok ZinciriETH

Hakkında$APED, klasik bir meme tokeninden daha fazlasıdır; Ethereum ağındaki tüm Ape'ler için bir birlik sembolüdür. Ape'ler, güçleri ve ortak bir amaç için birlikte çalışma yetenekleriyle tanınırlar. Bu tam olarak $APED'in temsil ettiği şeydir, büyüki zamanın testine dayanacak bir şey yaratmak için topluluktaki tüm Ape'leri bir araya getirir.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemler500XBirikimEtkinlikler
Daha Fazla
ELIZAOS Etkinliği2000g
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
Ara
Favoriler
APED/USDT
APED
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (APED)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Bilgiler
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Piyasa İşlemleri
Spot
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
APED/USDT
--
--
‎--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (APED)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Bilgiler
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
Loading...