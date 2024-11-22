APEPE

Küçük yatırımcıları sembolize etmek için APE ve PEPE'yi birleştiren yeni bir memedir. APEPE topluluğu küçük yatırımcıları bir araya getirmeyi ve hesaba katılması gereken bir güç olmayı hedefliyor. APEPE'nin sembolü olan topluluk dikkat çekicidir.

Kripto AdıAPEPE

SıralamaNo.443

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz35,876,753,523,727.12

Maksimum Arz210,000,000,000,000

Toplam Arz210,000,000,000,000

Dolaşım Oranı0.1708%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.000006921315694487,2024-11-22

En Düşük Fiyat0.000000630152321878,2025-09-17

Herkese Açık Blok ZinciriMATIC

HakkındaKüçük yatırımcıları sembolize etmek için APE ve PEPE'yi birleştiren yeni bir memedir. APEPE topluluğu küçük yatırımcıları bir araya getirmeyi ve hesaba katılması gereken bir güç olmayı hedefliyor. APEPE'nin sembolü olan topluluk dikkat çekicidir.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.