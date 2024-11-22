APEPE

Küçük yatırımcıları sembolize etmek için APE ve PEPE'yi birleştiren yeni bir memedir. APEPE topluluğu küçük yatırımcıları bir araya getirmeyi ve hesaba katılması gereken bir güç olmayı hedefliyor. APEPE'nin sembolü olan topluluk dikkat çekicidir.

Kripto AdıAPEPE

SıralamaNo.443

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz35,876,753,523,727.12

Maksimum Arz210,000,000,000,000

Toplam Arz210,000,000,000,000

Dolaşım Oranı0.1708%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.000006921315694487,2024-11-22

En Düşük Fiyat0.000000630152321878,2025-09-17

Herkese Açık Blok ZinciriMATIC

HakkındaKüçük yatırımcıları sembolize etmek için APE ve PEPE'yi birleştiren yeni bir memedir. APEPE topluluğu küçük yatırımcıları bir araya getirmeyi ve hesaba katılması gereken bir güç olmayı hedefliyor. APEPE'nin sembolü olan topluluk dikkat çekicidir.

Sektör

Sosyal Medya

Yasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
APEPE/USDT
APE and PEPE
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (APEPE)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
