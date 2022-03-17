APE

APE, yönetişim ve fayda tokeni olarak APE ekosisteminde hizmet veren ve ApeCoin DAO tarafından yayınlanan bir ERC-20 tokenidir. Token sahipleri, DAO'nun Ekosistem Fonu tahsisleri, yönetim kuralları, projeler, ortaklıklar ve çok daha fazlasına teklifler sunabilir ve oy verebilir.

Kripto AdıAPE

SıralamaNo.162

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı0.0001%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)3.68%

Dolaşımdaki Arz752,651,515

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı0.7526%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği39.398856949363356,2022-03-17

En Düşük Fiyat0.1624462515191066,2025-10-10

Herkese Açık Blok ZinciriETH

