APE, yönetişim ve fayda tokeni olarak APE ekosisteminde hizmet veren ve ApeCoin DAO tarafından yayınlanan bir ERC-20 tokenidir. Token sahipleri, DAO'nun Ekosistem Fonu tahsisleri, yönetim kuralları, projeler, ortaklıklar ve çok daha fazlasına teklifler sunabilir ve oy verebilir.

Kripto AdıAPE

SıralamaNo.162

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı0.0001%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)3.68%

Dolaşımdaki Arz752,651,515

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı0.7526%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği39.398856949363356,2022-03-17

En Düşük Fiyat0.1624462515191066,2025-10-10

Herkese Açık Blok ZinciriETH

APE, yönetişim ve fayda tokeni olarak APE ekosisteminde hizmet veren ve ApeCoin DAO tarafından yayınlanan bir ERC-20 tokenidir. Token sahipleri, DAO'nun Ekosistem Fonu tahsisleri, yönetim kuralları, projeler, ortaklıklar ve çok daha fazlasına teklifler sunabilir ve oy verebilir.

MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
APE/USDT
ApeCoin
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (APE)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
