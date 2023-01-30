APT

Aptos, dApp gelişimi için Move programlama dilini ve sanal makinesini (MoveVM) kullanan bir Proof of Stake (PoS) Katman 1 blok zinciridir. APT, ağ ücretleri, doğrulayıcı staking ve yönetim için yerel tokendir.

Kripto AdıAPT

SıralamaNo.46

Piyasa Değeri$0,00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0,00

Pazar Payı0.0005%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)%16,37

Dolaşımdaki Arz734.506.255,0332495

Maksimum Arz

Toplam Arz1.186.044.283,928853

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği19.90315084342996,2023-01-30

En Düşük Fiyat2.1550493462662645,2025-11-26

Herkese Açık Blok ZinciriAPTOS

HakkındaAptos, dApp gelişimi için Move programlama dilini ve sanal makinesini (MoveVM) kullanan bir Proof of Stake (PoS) Katman 1 blok zinciridir. APT, ağ ücretleri, doğrulayıcı staking ve yönetim için yerel tokendir.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemler500XBirikimEtkinlikler
Daha Fazla
ELIZAOS Etkinliği2000g
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
Ara
Favoriler
APT/USDC
Aptos
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (APT)
--
24 sa Hacim (USDC)
--
Grafik
Bilgiler
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Piyasa İşlemleri
Spot
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
APT/USDC
--
--
‎--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (APT)
--
24 sa Hacim (USDC)
--
Grafik
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Bilgiler
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
Loading...