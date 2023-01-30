APT

Aptos, dApp gelişimi için Move programlama dilini ve sanal makinesini (MoveVM) kullanan bir Proof of Stake (PoS) Katman 1 blok zinciridir. APT, ağ ücretleri, doğrulayıcı staking ve yönetim için yerel tokendir.

Kripto AdıAPT

SıralamaNo.46

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı0.0005%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)16.37%

Dolaşımdaki Arz734,506,255.0332495

Maksimum Arz∞

Toplam Arz1,186,044,283.928853

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği19.90315084342996,2023-01-30

En Düşük Fiyat2.1550493462662645,2025-11-26

Herkese Açık Blok ZinciriAPTOS

HakkındaAptos, dApp gelişimi için Move programlama dilini ve sanal makinesini (MoveVM) kullanan bir Proof of Stake (PoS) Katman 1 blok zinciridir. APT, ağ ücretleri, doğrulayıcı staking ve yönetim için yerel tokendir.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.